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Московский суд закрыл дело против убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова‍

Тушинский суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова по просьбе его сына Николая Вороненкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Изначально сын бывшего депутата настаивал, чтобы его отца судили и заочно оправдали.

Мать, сестра и вдова экс-депутата также не возражали против закрытия дела. Ходатайство поддержала гособвинитель. Против закрытия дела выступил лишь потерпевший по делу предприниматель Отари Кобахидзе, у которого Вороненков, по мнению следователей, отобрал здание в Москве.

«Я возражаю против прекращения дела. То, что пережила моя семья, — я не пожелаю врагу… Он все решал по звонку и сейчас, наверно, [тоже]… Правильно, что Вороненков уехал на Украину, он, наверно, жив. Убедительная просьба отказать в этом. Злодей должен быть наказан», — объяснил он свою позицию.

Уголовное дело о рейдерском захвате, фигурантом которого стал Денис Вороненков, было возбуждено в 2011 г. Следствие заявляло, что из-за его действий здание на улице Международной в Москве рыночной стоимостью 127 млн руб. было продано за 20 млн руб. В рамках дела бывшего депутата пытались лишить депутатской неприкосновенности. Осенью 2016 г. он с женой Марией Максаковой, экс-депутатом Госдумы и оперной певицей, уехал на Украину. Вскоре оба получили там гражданство. В начале марта 2017 г. Россия объявила Дениса Вороненкова в международный розыск. 23 марта того же года экс-депутат был убит в центре Киева.

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