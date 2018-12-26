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Митрохина оштрафовали за пикет против сноса киноцентра «Соловей»

Пресненский суд Москвы в среду признал бывшего руководителя московского «Яблока» Сергея Митрохина виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал его на 75 000 руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Митрохин был задержан 23 ноября у киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, когда совместно с жителями района проводил «общественную инспекцию» киноцентра.

Ранее Митрохин был оштрафован на 150 000 руб. за участие в акции 12 сентября против застройки района Кунцево.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 г., в нем 24 зала. В ноябре стало известно, что АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно) получило разрешение на строительство на месте «Соловья» гостиницы с культурно-досуговым комплексом. Митрохин считает, что киноцентр «находится в прекрасном состоянии» и его не надо сносить.

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»