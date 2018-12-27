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Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче советского государственного деятеля Анастаса Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом генерал рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Хочу огорчить этого субъекта (так Золотов на протяжении всего интервью называет Навального. – "Ведомости") и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого отношения. Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю: та дача находится совершенно в другом месте», – рассказал Золотов. Про свою дачу он никаких подробностей не приводит.

Также Золотов заявил, что Навальный завысил стоимость недвижимости его семьи «в несколько раз», оценив ее в $3,5 млрд. Директор Росгвардии уточнил, что все имущество было задекларировано до 2008 г., поэтому к бюджету возглавляемой им структуры отношения иметь не может. Корректных оценок стоимости недвижимости своей семьи генерал не представил.

Объясняя происхождение своей недвижимости, Золотов отметил, что «в свое время занимался бизнесом», но каким именно, не уточнил. Также он указал, что уже 18 лет бизнесом занимается его зять и 13 лет – сын. Последний же оплачивает учебу в Англии внука Золотова. Руководитель Росгвардии выразил надежду на то, что через три года его внук вернется в Россию и «будет хорошим экономистом».

В 2016 и 2018 гг. Навальный опубликовал два расследования, касающихся директора Росгвардии и самой службы. В первом речь шла об имуществе семьи Золотова, которое оценивалось в 663 млн руб. В расследовании упоминались земельный участок, три квартиры в Москве, коттедж в Сочи и два дома – в Барвихе и Геленджике. Также в нем говорилось о том, что Золотову принадлежит дача Микояна в Одинцовском районе Подмосковья, где генерал построил дом в 1000 кв. м.

Второе расследование было посвящено продуктовым закупкам Росгвардии. В нем утверждалось, что цена на продукты для гвардейцев резко выросла после подписания премьером Дмитрием Медведевым в декабре 2017 г. распоряжения, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания для Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». Так, до выхода указа сок для Росгвардии закупался по 40 руб. за литр, а после – по 87 руб., указывалось в расследовании.

Ни опровержений, ни объяснений ситуации с госзакупками Росгвардии Золотов в своем интервью не привел.

В начале декабря Золотов подал в Люблинский суд Москвы иск к Навальному на 1 млн руб. о защите чести, достоинства и деловой репутации. Директор Росгвардии просит признать распространенные Навальным сведения порочащими и не соответствующими действительности. «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его [Навального] словам, объедает своих сотрудников», – рассказал адвокат Навального Шота Горгадзе. Однако иск был оставлен без движения до 9 января 2019 г. Суд дал время Золотову на «устранение недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения».

Росгвардия также намеревалась подать в суд на РБК в связи с публикацией данных о закупках «Дружбы народов». В публикации отмечалось, что ФАС возбудила дело о наличии признаков нарушения при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом и что до этого проверку начала Главная военная прокуратура. По данным издания, ФАС возбудила дело в ноябре по обращению ФСБ, которая обратила внимание на контракты еще за несколько месяцев до расследования Навального.