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Руководитель МЧС назвал возможную причину пожара на шахте в Соликамске

Причиной пожара на руднике «Уралкалия» в Соликамске, происшедшего 22 декабря, могло стать возгорание строительных материалов. Об этом заявил руководитель МЧС Евгений Зиничев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, версии, почему пожар произошел, у ведомства есть, однако говорить про них пока рано. «Но мы предполагаем, — добавил он, — что это все-таки возгорание, происшедшее со строительными материалами, там проходили ремонтные работы» (цитата по «Интерфаксу»).

Спасательная операция осложнялась тем, что на месте ЧП была сильная задымленность и спасатели не могли спуститься на глубину, рассказал Зиничев. Они сделали все возможное, отметил министр, но в сложившейся ситуации спасти людей, находившихся под землей, не представлялось возможным.

Пожар произошел 22 декабря утром. Его тушили более суток. В момент возгорания под землей находились 17 человек, восьмерых удалось вывести на поверхность. Остальные девять — сотрудники подрядной организации — погибли: они оказались заблокированы в зоне задымления на глубине около 360 м.

В шахте добыча не велась, заявлял «Уралкалий», — там велись строительные работы. СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ, повлекшее смерть трех и более лиц. Задержаны четверо сотрудников подрядной организации. 24 декабря был объявлен траурным днем в Пермском крае.

При пожаре в шахте «Уралкалия» погибли девять человек