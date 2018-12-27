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Кожемяко отказался реагировать на сообщения о нарушениях на выборах в Приморье

Вновь избранный губернатор Приморья Олег Кожемяко не намерен реагировать на сообщения о нарушениях на губернаторских выборах в регионе. «Это вы обращайтесь не ко мне, я вообще никак не реагирую. Я считаю, что выборы состоялись, при довольно значительном числе людей, пришедших на выборы. Это само по себе говорит за это. Это для меня главное», — сказал Кожемяко в четверг «Ведомостям».

«А все остальное, какие-то организации — все это пиар-ходы, по-другому я никак не считаю», — добавил Кожемяко. На вопрос, не планирует ли он организовать проверку сообщений о нарушениях, Кожемяко ответил отрицательно: «Я вообще не собираюсь заниматься этим».

На этой неделе движение «Голос» опубликовало доклад, в соответствии с которым выборы губернатора Приморского края 16 декабря прошли при ослабленном общественном наблюдении и сопровождались фальсификацией на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней образца 2010 г. (КОИБ-2010). Крайизбирком должен обратиться с исками об отмене итогов выборов на 47 из 80 участков Владивостока и провести там ручной пересчет, говорится в докладе. Авторы считают, что их данные в сочетании с итогами статистического анализа ставят под сомнение победу Кожемяко в первом туре.

Эксперты указывали и на статистические аномалии на выборах: в трех районах Владивостока за Кожемяко голосовало или менее 50%, или более 70% избирателей. Кроме того, на ряде участков результаты всех кандидатов совпали до десятых долей процента.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко