Конгресс перенес на следующий год обсуждение бюджета США
Обе палаты конгресса США на заседании в четверг не стали голосовать за принятие федерального бюджета на 2019 финансовый год. На сайте законодательного органа велась трансляция заседания. Это значит, что частичная приостановка работы правительства, начавшаяся 22 декабря, продлится до 2019 г. Следующее заседание по вопросу принятия бюджета состоится 31 декабря в 10:00 (18:00 мск). Однако оно будет формальным, решение на нем также не будет принято. После 2 января состоится заседание сената, именно на нем и будет приниматься решение о федеральном бюджете.
Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, временно исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома, заявил, что частичная приостановка работы правительства США может затянуться до начала новой сессии конгресса, которая пройдет 3 января.
Власти США до сих пор не одобрили федеральный бюджет на 2019 финансовый год, который начался 1 октября. Основная причина этого — разногласия между демократами и республиканцами о необходимости строительства стены на границе США с Мексикой. Президент США Дональд Трамп настаивает на включении в бюджет расходов на возведение заграждения (около $5 млрд).
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По оценке CNN, shutdown затронет работу 800 000 госслужащих США. Из них, около 420 000 человек должны будут работать, не получая зарплату. В их числе 41 000 сотрудников правоохранительных органов. По информации телеканала, более 380 000 человек обязали взять неоплачиваемый отпуск.
С 24 декабря прекратилось финансирование девяти федеральных ведомств, в том числе министерств транспорта, юстиции и госдепартамента. Эти ведомства должны подготовить план действий на случай прекращения работы правительства на неопределенный срок.
Такие критически важные функции, как охрана границ и контроль за воздушным движением, а также доставка почты продолжат выполняться.
По оценке Standard & Poor's, приостановка работы будет еженедельно стоить «около $1,2 млрд реального ВВП» США.
В процессе разговора с одним из детей Трамп усомнился в существовании Санты, сообщает BBC. «Привет, это Коулман? С Рождеством. Как ты? Сколько тебе лет? ... У тебя все хорошо в школе? Ты все еще веришь в Санту?» — спросил Трамп у мальчика. Ответ ребенка остался за кадром, но больше Трамп в этот вечер не позволял себе подобных сомнений, отмечает ВВС.