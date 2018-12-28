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Конгресс перенес на следующий год обсуждение бюджета США

Обе палаты конгресса США на заседании в четверг не стали голосовать за принятие федерального бюджета на 2019 финансовый год. На сайте законодательного органа велась трансляция заседания. Это значит, что частичная приостановка работы правительства, начавшаяся 22 декабря, продлится до 2019 г. Следующее заседание по вопросу принятия бюджета состоится 31 декабря в 10:00 (18:00 мск). Однако оно будет формальным, решение на нем также не будет принято. После 2 января состоится заседание сената, именно на нем и будет приниматься решение о федеральном бюджете.

Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, временно исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома, заявил, что частичная приостановка работы правительства США может затянуться до начала новой сессии конгресса, которая пройдет 3 января.

Власти США до сих пор не одобрили федеральный бюджет на 2019 финансовый год, который начался 1 октября. Основная причина этого — разногласия между демократами и республиканцами о необходимости строительства стены на границе США с Мексикой. Президент США Дональд Трамп настаивает на включении в бюджет расходов на возведение заграждения (около $5 млрд).

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