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Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с Нового года

Стоимость эвакуации автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, увеличится на 4% с 1 января 2019 г. для владельцев машин категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л. с., говорится на сайте московского паркинга. В сообщении уточняется, что цена на эвакуацию транспорта вырастет впервые с 2013 г.

«Тариф скорректирован с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены», — отметила пресс-служба паркинга. При этом для водителей, оплачивающих перемещение и хранение своего автомобиля сразу, продолжит действовать скидка в 25%. Изменения затронут автомобили категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. Теперь стоимость их эвакуации составит 3200 руб. (ранее – 3000 руб.).

Эвакуация транспорта категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л. с. будет стоить 5200 руб. (ранее – 5000 руб.), категории В с мощностью двигателя более 250 л. с., за исключением грузовиков, – 7400 руб. Для грузовых и негабаритных машин цена перемещения составит 49 200 руб.

Стоимость суток хранения на спецстоянках транспорта категории В и D разрешенной максимальной массой до 3,5 т останется на уровне 1000 руб. Цена хранения транспорта категории А с 1 января будет повышена с 500 до 520 руб., категории D разрешенной максимальной массой свыше 3500 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – с 2000 до 2200 руб.

Ранее московские власти повысили тариф на парковку на некоторых улицах в Москве, установив максимальный в 380 руб. в час (вместо 200 руб.). Стоянка по воскресеньям стала платной. Такой тариф действует с 8 до 21 часа на улицах возле «Москва-сити», в районах Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке и др. С 9 января также вырастет штраф за неоплату парковки – с 2500 до 5000 руб.