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В Иркутской области завели дело об охоте губернатора на медведя

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на медведя по ч. 2 ст. 258 УК, следствие проверяет сведения о причастности к преступлению губернатора Сергея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел 5 января 2017 г. Ведомство указывает, что «неустановленные злоумышленники» застрелили животное, не имея разрешительных документов, а также нарушили сроки проведения охоты. Ущерб от их действий, по оценке ведомства, превышает 90 000 руб.

Накануне, 28 декабря, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что следователи начали проверку охоты с участием губернатора Иркутской области после сюжета в эфире «России 24». В сюжете говорилось, что чиновник убил медведя, спящего в берлоге. По этому факту в сентябре уже проводилась проверка. В ходе новой проверки следователи намерены выяснить, почему тогда не возбуждалось уголовное дело. Именно тогда видео с охоты впервые было опубликовано в интернете.