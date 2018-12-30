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Путин поздравил Трампа и Лукашенко с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, а также руководителям международных организаций.

В поздравительном послании президенту США Дональду Трампу Путин подчеркнул, что российско-американские отношения важны для обеспечения стабильности и международной безопасности. Российский президент добавил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном «по самой обширной повестке дня». Осенью 2018 г. у Трампа и Путина дважды сорвались двусторонние переговоры: сначала в Париже, затем на саммите G20 в Буэнос-Айресе. В результате полноформатная встреча была только одна — летом в столице Финляндии.

В поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается, «опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства».

Путин также поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, выразив в поздравлении надежду на продолжение совместной работы по двусторонней и международной повестке дня. Королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй президент России пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а британскому народу — благополучия и процветания.

В поздравлении премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху Путин выразил надежду, что в наступающем году российско-израильские отношения будут развиваться в конструктивном, партнерском ключе и в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Поздравляя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Путин напомнил о реализации ряда совместных проектов — начале строительства первого блока атомной электростанции «Аккую» и завершении укладки морского участка газопровода «Турецкий поток».

Путин также поздравил президентов Франции, Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Сирии, премьер-министров Армении, Греции, Канады, короля Испании, председателя КНР, папу Римского Франциска.