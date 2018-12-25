Экономический конфликт Москвы и Минска на политической почве

Россия не хочет больше доплачивать Белоруссии за нефть и газ без согласия объединяться в союзное государство

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Экономический кризис в отношениях Москвы и Минска имеет политическую подоплеку: ультимативные требования России перейти наконец к полноценному функционированию Союзного государства с едиными органами воспринимаются в Минске как угроза национальному суверенитету. Москва, возможно, хотела бы найти в Союзном государстве Белоруссии и России запасной аэродром для Владимира Путина после 2024 г., но Александр Лукашенко едва ли захочет делить свою власть с соседом.

Препирательства между Лукашенко и Путиным за годы их пребывания у власти стали ритуалом, но в конце 2018 г. они вошли в небывало острую фазу. Причиной стали планы российского правительства завершить налоговый маневр в нефтяной сфере, отменив экспортную пошлину на нефть в обмен на повышение НДПИ. Белоруссия, как член ЕАЭС, будет вынуждена также отменить экспортные пошлины, а это важный источник пополнения белорусского бюджета: Лукашенко оценивал потери Минска в $10,5 млрд до 2024 г.