Экономический конфликт Москвы и Минска на политической почве
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Экономический кризис в отношениях Москвы и Минска имеет политическую подоплеку: ультимативные требования России перейти наконец к полноценному функционированию Союзного государства с едиными органами воспринимаются в Минске как угроза национальному суверенитету. Москва, возможно, хотела бы найти в Союзном государстве Белоруссии и России запасной аэродром для Владимира Путина после 2024 г., но Александр Лукашенко едва ли захочет делить свою власть с соседом.
Препирательства между Лукашенко и Путиным за годы их пребывания у власти стали ритуалом, но в конце 2018 г. они вошли в небывало острую фазу. Причиной стали планы российского правительства завершить налоговый маневр в нефтяной сфере, отменив экспортную пошлину на нефть в обмен на повышение НДПИ. Белоруссия, как член ЕАЭС, будет вынуждена также отменить экспортные пошлины, а это важный источник пополнения белорусского бюджета: Лукашенко оценивал потери Минска в $10,5 млрд до 2024 г.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}