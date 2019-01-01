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Под завалами дома в Магнитогорске нашли живым младенца

Спасатели нашли живым младенца под завалами дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился в результате взрыва газа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Борис Дубровский. 11-месячного ребенка извлекли из-под завалов, несмотря на то что ранее спасательная операция была приостановлена из-за угрозы обрушения. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что ребенок передан врачам.

«11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — написал в Telegram-канале Дубровский. «Верстов.Инфо» уточняет, что плач ребенка услышали собаки, обученные на поиск людей. Спасенного младенца уже отправили в больницу.

Взрыв бытового газа на втором этаже девятиэтажного дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушился один из подъездов. Погибли не менее семи человек. Источник «Интерфакса» говорил, что восьмого погибшего пока не удается достать из-под завалов. Судьба более 30 человек остается неизвестной. 1 января спасатели приостановили разбор завалов из-за риска обрушения неустойчивых конструкций здания. МЧС уточняло, что демонтирует такие конструкции и примерно через сутки возобновит поиски.

Следователи завели по факту происшедшего уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). В сообщении Следственного комитета России (СКР) говорилось, что рассматриваются все версии происшедшего, приоритетная — взрыв бытового газа. Делом занимается центральный аппарат ведомства. 2 января власти Челябинской области объявили днем траура в регионе.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки