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Политика / Безопасность и право

МЧС приостановило разбор завалов в Магнитогорске из-за угрозы обрушения

Губернатор Челябинской области объявил 2 января траур по погибшим при взрыве газа
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Спасатели приостановили разбор завалов на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за риска обрушения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Перед тем, как продолжить поисково-спасательную операцию, спасатели демонтируют неустойчивые конструкции многоэтажного здания. Работа может занять сутки.

«Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — приводит пресс-служба слова руководителя МЧС Евгения Зиничева.

Согласно последней информации, с момента начала операции из-под завалов извлечены 12 человек, семеро из них — погибли, еще пять — живы и доставлены в больницы. Источник «Интерфакса» уточнил, что в завалах видно еще одно тело, но его пока невозможно извлечь из-за угрозы обрушения. Остается неизвестной судьба более 30 человек. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января днем траура по погибшим. Соответствующий документ опубликован в его Telegram-канале. В этот день рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Бытовой газ взорвался на втором этаже. В результате полностью обрушился один подъезд. По факту взрыва следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). В сообщении Следственного комитета России (СКР) указывалось, что рассматриваются все версии произошедшего, приоритетная — взрыв бытового газа. Дело передано в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Челябинской области ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. Он возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий трагедии. В тот же день в Магнитогорск для встречи с пострадавшими и руководством региона прилетел президент Владимир Путин. В Магнитогорск прибыл председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и руководитель МЧС Зиничев.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

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