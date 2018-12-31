В Челябинской области объявлен режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске

Взрыв произошел на втором этаже девятиэтажного дома, полностью разрушен один подъезд МЧС / ТАСС

Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд. По предварительным данным, погибли четыре человека. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утром ввел режим чрезвычайной ситуации в Магнитогорске, а позже распространил его на территорию всего региона.

Взрыв произошел на втором этаже девятиэтажного дома, полностью разрушен один из 12 подъездов. По уточненным данным, неизвестной остается судьба 35 человек. Об этом журналистам сообщил представитель МЧС. По его словам, пять человек находятся в больницах в разной степени тяжести.

В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин, он встретился с пострадавшими и руководством региона. Также в Магнитогорск вылетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее в город прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС возглавил губернатор Челябинской области. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье. «Готовится общежитие, где будут люди размещены», — говорится в Telegram-канале Дубровского. Он также сообщил, что семьи погибших получат по 100 000 руб., пострадавшие — по 50 000 руб. Кроме того, всем пострадавшим будет предоставлено постоянное жилье.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). «Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении челябинского управления Следственного комитета России. Дело передано в центральный аппарат СКР. Прокуратура Челябинской области тоже начала проверку по факту взрыва газа.