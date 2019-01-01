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Временным директором Парка Горького назначен руководитель «Мосгорпарка»

Департамент культуры уволил директора Парка Горького Марину Люльчук после обращения мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Собянин принял решение о ее увольнении после того, как в новогоднюю ночь в парке обрушился мост. В результате несколько человек получили травмы.

Временно исполняющим обязанности директора парка назначен руководитель объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев.

В ночь на 1 января в Парке Горького обрушился деревянный мост над катком. Источник «Интерфакса» сообщал о госпитализации 10 человек. Источник ТАСС сообщал, что трое из них в тяжелом состоянии. В сообщении на сайте мэра Москвы говорилось, что в результате неисправности «конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования». Высота моста составляла пять метров.

Собянин во вторник, 1 января, написал на своей странице «В контакте» о решении уволить Люльчук. Он пообещал наказать виновных в инциденте. Собянин отметил, что уже очевидна «серьезная недоработка» со стороны администрации парка. Он добавил, что решение об увольнении Люльчук для него «непростое». Она занимала пост директора парка с осени 2016 г.

Мэр Москвы уточнил, что в больницах находятся 12 пострадавших в результате инцидента. По его словам, тяжелых травм у них нет. «Но людям праздник испортили основательно», — написал мэр. Все пострадавшие получат компенсацию до 500 000 руб.