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Собянин решил уволить директора Парка Горького после обрушения моста над катком

Мэр Москвы Сергей Собянин решил уволить директора Парка имени Горького Марину Люльчук после того, как в новогоднюю ночь над катком в парке обрушился мост. Об этом мэр столицы написал на своей странице в «В контакте». Люльчук руководила парком с осени 2016 г.

Собянин подчеркнул, что администрация парка «допустила серьезную недоработку». Он уточнил, что дал соответствующее поручение департаменту культуры. Мэр Москвы назвал решение об увольнении Люльчук непростым.

Собянин добавил, что навестил пострадавших в результате инцидента, все они получат компенсацию до 500 000 руб. «Слава Богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно», — написал он.

Деревянный мост над катком в Парке Горького обрушился в ночь на 1 января. Источник «Интерфакса» сообщал о госпитализации 10 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, говорил источник агентства ТАСС. В сообщении на официальном сайте мэра Москвы говорилось, что в результате технической неисправности «конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования». Высота моста составляла пять метров.