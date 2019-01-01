В Парке Горького в Москве обрушился мост над катком

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В столичном Парке Горького произошло обрушение конструкции деревянного моста, расположенного над катком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, пострадали от трех до пяти человек, некоторые из них госпитализированы.
Информацию подтверждает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам ушибы различной степени тяжести получили пять человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, число пострадавших достигло десяти. Трое находятся в тяжелом состоянии, добавил собеседник агентства.
Причины случившегося выясняются. На сайте столичной мэрии сообщается, что инцидент произошел «в результате технической неисправности конструктивных элементов катка». Высота моста составляла пять метров.
Как выглядит каток в Парке Горького
Максим Стулов / Ведомости
В Москве 22 ноября стартовал сезон городских катков. В частности, открылся один из главных катков города - в Парке Горького
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Максим Стулов / Ведомости
В этом году каток оформлен в индустриальном стиле и получил название «Фабрика счастливых людей» - именно так охарактеризовал парк английский писатель Герберт Уэллс во время своего визита в 1934 году, сказала директор Парка Горького Марина Люльчук
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Максим Стулов / Ведомости
Арка главного входа оборудована неоновой конвейерной лентой, у входа установлена фабричная труба, а прокатные павильоны оформлены в стиле фабричных цехов
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Максим Стулов / Ведомости
К открытию зимнего сезона закуплено более полутора тысяч новых пар коньков
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Максим Стулов / Ведомости
Часть женских пар будет оснащена подсветкой, а также неоновыми шнурками, переливающимися в темноте
5/12
Максим Стулов / Ведомости
Центр катка украсил лес из тысячи световых труб, который окружает центральный фонтан
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Максим Стулов / Ведомости
Посещать каток могут одновременно около 6000 человек
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Площадь катка составляет 18 000 кв. м
8/12
Максим Стулов / Ведомости
Посетители катка
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Максим Стулов / Ведомости
Вдоль Центральной аллеи установили стеклянную медиарубку, откуда будут осуществляться трансляции живых концертов и диджей-сетов
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Максим Стулов / Ведомости
Доступ на каток осуществляется через 6 павильонов, расположенных в разных частях парка
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Максим Стулов / Ведомости
Помимо основной зоны здесь также откроют детскую ледовую площадку и хоккейную коробку
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Чтобы добиться лучшего для страны и для каждого ее жителя, нужна общая слаженная работа, рассчитывать на помощь извне не стоит, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. Оно уже прозвучало на Дальнем Востоке.
Перед Новым годом у каждого свои ожидания, но все по большому счету хотят, чтобы родные были здоровы, дома царило согласие, а мечты сбывались, перечислил Путин. «В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи. И пусть они будут, — сказал он. — Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой».
По словам Путина, в России предстоит решить много задач и «шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни». «Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», — сказал Путин.
В обращении он также отметил, что душевная щедрость создает «новогоднее волшебство» и «востребована и в праздники, и в будни». «Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», — сказал Путин. В конце он пожелал россиянам радости и благополучия, России — успехов и процветания.
Поздравление Путина было записано до трагедии в Магнитогорске, после его содержание не менялось отмечает «Интерфакс».
В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человека, судьба около 40 человек остается неизвестной. В Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации.
После трагедии Путин прибыл в Магнитогорск и встретился с пострадавшими. На оперативном совещаниион призвал в новогоднюю ночь вспомнить о погибших и пострадавших в Магнитогорске. «Несмотря на праздники, конечно, сегодня нелишне будет, нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить про себя, в душе. Потому что это как раз в характере нашего народа», — сказал он (цитата по Kremlin.ru).
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев
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Президент Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, передает «РИА Новости». Глава государства в понедельник экстренно вылетел из Сочи в Челябинскую область, где рано утром произошло обрушение многоэтажного дома из-за взрыва бытового газа. Предполагается, что Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими и руководством региона.
Также в Магнитогорск вылетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее в город прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.
Утром 31 декабря в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате был разрушен один из 12 подъездов. Существует угроза дальнейшего обрушения.
Власти подтвердили гибель четырех человек. Судьба 35 жильцов дома остается неизвестной, сообщил журналистам представитель МЧС. По его словам, пять человек находятся в больницах в разной степени тяжести.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев
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Президент Владимир Путин в час дня по московскому времени вылетел из Сочи в Магнитогорск, сообщает челябинский портал «74.ру» со ссылкой на работников больницы, куда доставили пострадавших в результате обрушения многоэтажки. По данным портала, медикам об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, прибывшая в город.
Информацию подтверждает магнитогорский портал «Верстов.Инфо» со ссылкой на собственные источники. Telegram-канал Daily Storm сообщает, что в Магнитогорск уже прибыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Утром 31 декабря в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате был разрушен один из 12 подъездов. Власти подтвердили гибель четырех человек. По уточненным данным, неизвестной остается судьба 38 человек. Об этом сообщил журналистам мэр Магнитогорска Сергей Бердников.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утром ввел режим чрезвычайной ситуации в Магнитогорске, а позже распространил его на территорию всего региона. На место происшествия прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев
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В ночь на 31 декабря в Москве ограбили магазин Louis Vuitton, расположенный на улице Большая Дмитровка, ведется поиск злоумышленника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Сообщение об ограблении поступило в полицию в 8.30 мск, рассказал собеседник агентства. По его словам, охранник в 8.10 мск пришел на работу и обнаружил, что магазин открыт, а денежные средства пропали. Точную сумму представитель МВД назвать затруднился.
По словам источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, из магазина похищены 7 млн руб.
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Стоимость нефти марки Brent в первой половине дня 31 декабря выросла почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. В 13.29 мск баррель Brent на Интерконтинентальной бирже стоил $54, подорожав на 1,48%. Нефть марки WTI подорожала на 1,11% до $45,8 за баррель.
В прошлый понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.
Негативное влияние на нефтяные цены в последние дни оказывало решение Федеральной резервной системы США повысить базовую ставку, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. ФРС на последнем в этом году заседании, проходившем 18–19 декабря, ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25–2,5%. Это уже четвертое повышение в текущем году.
Опрошенные ведомостями эксперты называли в качестве причин снижения цен на нефть рост запасов на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
1/14
ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
3/14
Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
4/14
Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
6/14
MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
9/14
Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
10/14
Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
12/14
Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
13/14
Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщил журналистам центр общественных связей ФСБ.
Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции», сообщила спецслужба. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж). Другие подробности пока не приводятся. В ФСБ отметили, что сейчас проводятся следственные действия.
По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, из сообщения ФСБ ясно, что арестованный американец не имел дипломатического паспорта. Поэтому можно считать, что это первый арестованный в России американский шпион с 1999 г., когда такое обвинение было предъявлено бывшему офицеру ВМС США Эдмонду Поупу.
По словам собеседника «Ведомостей», развитие ситуации зависит от того, кем является арестованный американец. Если он является кадровым сотрудником спецслужб, то Россия сможет поставить вопрос о его обмене на особо ценных для себя людей, но в любом случае может возникнуть вопрос о его обмене на граждан России, арестованных в США.
Политика
Новости
Власти уточнили информацию о погибших при обрушении дома в Магнитогорске
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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до четырех, сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
По уточненным данным, в разрушенном подъезде были прописаны 111 человек, еще девять снимали там жилье. Сейчас известна судьба 52 жильцов: четверо погибли, 16 эвакуированы, четверо госпитализированы, 28 человек вышли на связь. С оставшимися 68-ю жильцами подъезда связаться пока не удалось.
Утром 31 декабря на втором этаже девятиэтажного дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате полностью разрушился один из 12 подъездов. На месте продолжается разбор завалов. Оперативный штаб возглавил губернатор региона. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).
По поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев
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Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, судьба еще 79 остается неизвестной. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.
«Прописано в этом подъезде 110 человек, из завалов было извлечено трое живых и три погибших, по остальным непонятна судьба пока 79 человек», — цитирует Климова ТАСС.
Взрыв бытового газа произошел утром 31 декабря на втором этаже девятиэтажного дома и привел к обрушению подъезда. Жильцы двух соседних подъездов эвакуированы, всего в доме 12 подъездов, в которых проживают 1100 человек. Во временном размещении нуждаются 300 человек. Сейчас идет разбор завалов. Оперативный штаб возглавил губернатор региона Борис Дубровский.
Бизнес
Новости
Строителям метро в Петербурге выплатили долги по зарплате
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Правительство Санкт-Петербурга совместно с городским управлением Федеральной службы судебных приставов и прокуратурой организовали мероприятия по выплате заработной платы сотрудникам «Метростроя» и его субподрядных организаций. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга. В субботу, 29 декабря, компании были перечислены 524 млн руб., из них 245 млн зачислили на банковские карточки работников, говорится в сообщении.
Кроме того, была погашена задолженность перед сотрудниками СМУ-13 на общую сумму 55 млн руб. «В итоге, на сегодняшний день полностью погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками и субподрядчиками ОАО «Метрострой», — говорится в сообщении администрации.
В среду, 26 декабря, около 30 рабочих подрядчика «Метростроя» в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Компания сообщила, что не может погасить задолженность, потому что ожидает оплаты работ на 1 млрд руб., которые сдала городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры.
Комитет в ответ сообщил, что принял у «Метростроя» работы на сумму более 750 млн руб., так что средства на покрытие долгов по зарплате у подрядчика есть.
Политика
Новости
Медведев назначил нового заместителя министра строительства
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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Максима Егорова заместителем министра строительства и ЖКХ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Егоров ранее занимал должность советника министра строительства, а до прихода в Минстрой был советником губернатора Тюменской области.
На новой должности Егоров будет курировать работу департаментов ЖКХ и городской среды, заниматься нормативно-правовым регулированием в сфере ЖКХ, курировать вопросы государственно-частного партнерства в ЖКХ, а также управления капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда, модернизации коммунального комплекса страны. Об этом сообщается на сайте Минстроя.
Кроме того, новый замминистра будет отвечать за взаимодействие с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
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Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел. В качестве ответчиков в иске указаны 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V. Третьими лицами привлечены Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.
Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. в нанесенном ему ущербе в 88 млрд руб., говорится в исковом заявлении, с которым ранее ознакомились «Ведомости». Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. (ответственность всех ответчиков солидарная).
В иске также указано, что ответственность за убытки несут члены правления и любые лица, в том числе не входящие в органы правления, но имевшие полномочия действовать от лица банка и имевшие возможность формировать волю банка.
Промсвязьбанк с декабря 2017 г. проходил санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас банк передан в Росимущество, на его базе создается опорный банк для осуществления операций, связанных с гособоронзаказом и крупными госконтрактами.