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Минздрав рассказал о состоянии спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца

Состояние найденного под завалами младенца оценивается как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба Минздрава. Мальчик получил серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

В Магнитогорск из Москвы вылетел специальный борт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с детскими анестезиологами-реаниматологами, хирургами-травматологами, которые окажут помощь ребенку. Самого мальчика на этом борту доставят на лечение в московский центр детской хирургии и травматологии.

В Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, в результате взрыва газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Здание расположено по адресу: проспект Карла Маркса, 164. В результате погибли не менее восьми человек. Пять человек спасены и находятся в больницах, один из них — ребенок. Неизвестна судьба более 30 человек.

Во вторник, 1 января, спасатели приостановили поисково-спасательные работы из-за риска обрушения одной из стен подъезда. В сообщении МЧС говорилось, что сейчас ведутся работы по демонтажу неустойчивых конструкций, затем спасательная операция будет продолжена. Вечером в этот же день губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил в своем Telegram-канале, что из-под завалов извлекли живым 11-месячного ребенка. МЧС уточнило, что его голос услышал один из спасателей. 2 января в Челябинской области объявлен траур по погибшим в результате трагедии.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки