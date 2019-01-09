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Суд впервые прекратил дело за посты во «В контакте» после смягчения статьи об экстремизме

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело 57-летнего лидера неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» Владимира Мануйленко (псевдоним Владимир Серга) в связи с изменениями в ст. 282 Уголовного кодекса об экстремизме. Об этом сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, защищающий Мануйленко.

Мануйленко обвинялся в возбуждении с использованием интернета ненависти по признакам национальности (ч. 1 ст. 282 УК).

Суд также постановил вернуть Мануйленко изъятые во время обыска системные блоки, флеш-карты, мобильные телефоны, фотоаппарат, диски, дискеты, газеты, книги, брошюры, календари.

Такое решение принято по ходатайству гособвинителя − в связи с декриминализацией деяния, следует из решения суда. Сам Мануйленко и его представители настаивали на прекращении дела в связи с отсутствием события и состава преступления, но суд не усмотрел правовых оснований для такого решения. Бушмаков сообщает, что Мануйленко не согласен с таким решением, поэтому защита его обжалует.

В конце декабря 2018 г. в Твери Следственный комитет по собственной инициативе прекратил в связи с поправками в ст. 282 УК уголовное дело 46-летнего менеджера Сергея Соколова. Судебное решение о прекращении подобного дела принято впервые.

Поправки в ч. 1 ст. 288 УК президент России Владимир Путин внес в Госдуму 3 октября 2018 г. По ним уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, теперь будет наступать не сразу, а только в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Первое нарушение будет наказываться по КоАП.