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СКР прекратил первое уголовное дело после смягчения статьи об экстремизме

СКР прекратил дело по статье Уголовного кодекса об экстремизме против менеджера из Твери Сергея Соколова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Соколова.

Его подозревали в преступлении по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для дела стало то, что Соколов делал репосты картинок и текстов на своей странице во «В контакте» в период с 11 декабря 2015 г. по 6 августа 2017 г.

Постановление о прекращении дела должно быть утверждено прокурором и будет вручено после новогодних праздников, подчеркнул Чиков.

Это первое закрытое дело по ст. 282 УК после того, как президент России Владимир Путин накануне частично ее декриминализовал.

Поправки в ч. 1 ст. 288 УК он внес в Госдуму 3 октября этого года. По ним уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, теперь будет наступать не сразу, а только в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Первое нарушение будет наказываться по КоАП.