Политика

Новости

Рогозин впервые прокомментировал отзыв приглашения в США

То, что NASA отозвало приглашение директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, – это «эпизод противостояния между [президентом США Дональдом] Трампом и конгрессом». Об этом заявил Рогозин в интервью РБК.

Он назвал происшедшее «неприглядной историей» и «чудесной Санта-Барбарой». По его мнению, пострадавшей стороной в этой истории стало NASA.

«Мы в отношениях с нашими партнерами руководствуемся интересами своей страны, а не отдельных политиков, – подчеркнул он. – Интересы нашей страны – поддерживать сотрудничество в космосе, поскольку космос ошибок не прощает и правила поведения в космосе написаны кровью».

Рогозин отметил, что готов принять в России руководителя NASA Джима Брайденстайна и потенциальных коммерческих заказчиков из США.

Поездка Рогозина в США была запланирована на февраль 2019 г. 5 января пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила, что визит отложен. На следующий день Брайденстайн объяснил, что на решение повлияло мнение американских сенаторов, которые сочли приглашение Рогозина в США «не очень хорошей идеей». «Роскосмос» подчеркивал, что не получал ни уведомлений об отмене визита, ни разъяснений от NASA.

В октябре 2018 г. Брайденстайн побывал в России. В том же месяце он говорил, что с Рогозина сняли санкции для того, чтобы он смог посетить США.