Руководитель NASA объяснил отмену визита Рогозина в США

По его словам, американские сенаторы сочли приглашение директора «Роскосмоса» не очень хорошей идеей

Поездку директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, которая была запланирована на февраль 2019 г., отменили из-за критики американских сенаторов, рассказал в телефонном интервью The Washington Post руководитель NASA Джим Брайденстайн.

«Многие сенаторы заявили, что это [визит Рогозина в США] не очень хорошая идея. Я хотел учесть интересы сенаторов и отменил встречу», — отметил Брайденстайн. По его словам, приглашение Рогозина было попыткой улучшить отношения с ним.

О том, что визит Рогозина в США отложен, сообщила накануне пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс. Она отметила, что новая дата поездки не определена. «Роскосмос», комментируя эту информацию, потребовал официальных разъяснений и подчеркнул, что продолжает готовить «переговорную позицию» по сотрудничеству с NASA.

Брайденстайн в октябре 2018 г. впервые посетил Россию. Он побывал в Звездном городке и выступил перед студентами МГУ. Также он присутствовал на космодроме Байконур 11 октября, когда космический корабль «Союз МС-10», запущенный к МКС, не вышел на орбиту из-за аварии носителя.

В том же месяце, после визита, он объявил о том, что с Рогозина, находящегося под санкциями США с 2014 г., временно сняли ограничения, чтобы он смог приехать в Хьюстон. Рогозин должен был посетить Космический центр имени Линдона Джонсона, где разрабатываются космические корабли и обучаются астронавты, и Университет Райса, в котором учился Брайденстайн.

Планируемую поездку Рогозина в США раскритиковали демократы, в том числе Джинн Шейхин, входящая в подкомитет в сенате, отвечающий за финансирование NASA. Она подчеркнула, что приглашение Рогозина подрывает позицию страны в отношении Москвы и что директор «Роскосмоса», бывший вице-премьер, — «один из ведущих архитекторов кремлевской агрессии в отношении соседей».