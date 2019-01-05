«Роскосмос» ответил на решение NASA отложить визит Рогозина в США

Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Роскосмос» продолжает готовить «переговорную позицию» по сотрудничеству с NASA, говорится в сообщении на сайте российской государственной корпорации, опубликованном после того, как американская сторона объявила о решении отменить визит Дмитрия Рогозина в США.

«"Роскосмос" ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением», — подчеркивается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила, что американское ведомство уведомило «Роскосмос» о решении отложить визит Рогозина, запланированный на февраль 2019 г. Новая дата визита не определена, подчеркнула она. В разговоре с ТАСС Пауэрс уточнила, что NASA официально уведомило «Роскосмос» о решении, однако официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что госкорпорация уведомления не получила.

В октябре 2018 г. директор NASA Джим Брайденстайн побывал с первым с визитом в России. Он посетил Звездный городок, выступил перед студентами МГУ. Также он присутствовал на космодроме «Байконур» 11 октября, когда космический корабль «Союз МС-10», запущенный к МКС, не вышел на орбиту из-за аварии носителя.

В том же месяце в интервью ТАСС по итогам поездки Брайденстайн говорил, что с Рогозина, находящегося под санкциями США с 2014 г., временно сняли ограничения, чтобы он смог приехать в США. Планировалось, что Рогозин посетит два места в городе Хьюстон (штат Техас): Космический центр имени Линдона Джонсона, где разрабатываются космические корабли и обучаются астронавты, и Университет Райса, в котором учился Брайденстайн.

Планы NASA организовать поездку Рогозина в США раскритиковали политики-демократы, в частности Джинн Шейхин, входящая в подкомитет в Сенате, отвечающий за финансирование NASA. «Позиция Америки в отношении Кремля должна быть однозначной: действия имеют последствия. То, что руководитель NASA Брайденстайн пригласил Дмитрия Рогозина, одного из ведущих архитекторов кремлевской агрессии в отношении соседей, подрывает нашу позицию», — подчеркивала она.

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