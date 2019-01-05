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NASA отложило визит Рогозина в США

NASA отложило визит в США руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщила пресс-секретарь американского ведомства Меган Пауэрс, передает USA Today.

«NASA уведомило российское космическое агентство, “Роскосмос”, что визит директора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина, запланированный на февраль 2019 г., откладывается. Новая дата визита не определена», — сообщила она.

Как пишет USA Today, с критикой решения пригласить Рогозина в США выступали политики-демократы, в частности сенатор Джинн Шейхин, входящая в подкомитет в Сенате, отвечающий за финансирование NASA. «Позиция Америки в отношении Кремля должна быть однозначной: действия имеют последствия. То, что руководитель [NASA Джим] Брайденстайн пригласил Дмитрия Рогозина, одного из ведущих архитекторов кремлевской агрессии в отношении соседей, подрывает нашу позицию», — подчеркивала она.

В разговоре с ТАСС Пауэрс уточнила, что NASA официально уведомило «Роскосмос» о решении. Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что корпорация не получала уведомлений от американских коллег.

Рогозин должен был посетить Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где находится центр управления и контроля за полетами, а также разрабатываются космические корабли и обучаются астронавты. Также предполагалось, что директор «Роскосмоса» выступит в Университете Райса, который находится в Хьюстоне.

Рогозин с марта 2014 г. — тогда он был вице-премьером — находится под санкциями США. В октябре этого года в интервью ТАСС Брайденстайн говорил, что для поездки в США с Рогозина временно сняли ограничительные меры.

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