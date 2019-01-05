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NASA отложило визит Рогозина в США

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NASA отложило визит в США руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщила пресс-секретарь американского ведомства Меган Пауэрс, передает USA Today.

«NASA уведомило российское космическое агентство, “Роскосмос”, что визит директора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина, запланированный на февраль 2019 г., откладывается. Новая дата визита не определена», — сообщила она.

Как пишет USA Today, с критикой решения пригласить Рогозина в США выступали политики-демократы, в частности сенатор Джинн Шейхин, входящая в подкомитет в Сенате, отвечающий за финансирование NASA. «Позиция Америки в отношении Кремля должна быть однозначной: действия имеют последствия. То, что руководитель [NASA Джим] Брайденстайн пригласил Дмитрия Рогозина, одного из ведущих архитекторов кремлевской агрессии в отношении соседей, подрывает нашу позицию», — подчеркивала она.

В разговоре с ТАСС Пауэрс уточнила, что NASA официально уведомило «Роскосмос» о решении. Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что корпорация не получала уведомлений от американских коллег.

Рогозин должен был посетить Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где находится центр управления и контроля за полетами, а также разрабатываются космические корабли и обучаются астронавты. Также предполагалось, что директор «Роскосмоса» выступит в Университете Райса, который находится в Хьюстоне.

Рогозин с марта 2014 г. — тогда он был вице-премьером — находится под санкциями США. В октябре этого года в интервью ТАСС Брайденстайн говорил, что для поездки в США с Рогозина временно сняли ограничительные меры.

Главные назначения 2018 года

Стиль жизни
Новости

Умер народный артист Иван Бортник

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На 80-м году жизни умер народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник. Об этом сообщил в Facebook актер Владислав Маленко.

Эту информацию подтвердила ТАСС жена Бортника Татьяна Борзых. По ее словам, актер умер накануне, 4 января, вечером. «Врачи говорят, что, скорее всего, тромб», — уточнила она.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 г. В 1957 г. поступил в ГИТИС на актерский факультет, однако не закончил его и перешел в Театральное училище им. Щукина. После завершения учебы его приняли в Театр имени Гоголя (будущий «Гоголь-центр»). В 1967 г. Бортник перешел в Театр на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу». Актер сыграл в таких фильмах, как «Иван да Марья», «Чужие письма», «Место встречи изменить нельзя», «Зеркало для героя», «Жила-была одна баба».

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Политика
Новости

Шесть россиян захвачено пиратами у берегов Бенина

Ведомости
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Контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы атакован пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

Нападение произошло в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе бенинского порта Котоноу в Гвинейском заливе. На борт контейнеровоза ворвались 7-9 вооруженных человек, которые начали грабеж. «Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», — говорится в материалах подразделения Росморречфлота.

Из материалов центра следует, что на борту находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиянина и один гражданин Украины. «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Бенине приводит другие данные. По сведениям дипломатов, на борту судна находились 26 человек, в том числе 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. При этом подтвержденной информации о гражданстве захваченных у дипломатов нет. Данные уточняются.

Сейчас MSC Mandy находится в территориальных водах Нигерии. Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине, — говорится в материалах структуры Росречфлота со ссылкой на ситуационно-кризисный центр российского МИДа.

Технологии
Новости

Сотрудники Huawei оштрафованы за отправленный с iPhone твит

Ведомости
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Производитель смартфонов Huawei Technologies наказал двух сотрудников за отправленные с iPhone новогодние поздравления в официальный аккаунт китайской компании в Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Huawei. Из них следует, что двое ответственных за использование продукции Apple сотрудников понижены в должности, их месячная зарплата снижена на 5000 юаней ($728,27), а зарплата директора Huawei по цифровому маркетингу заморожена на год.

Такую цену придется заплатить сотрудникам Huawei за твит Happy # 2019 («Счастливого 2019»), внизу которого стояла пометка «отправлено через iPhone». Твит был быстро удален, но его скриншот широко разошелся по всем соцсетям. Во внутренней записке китайской компании от 3 января старший вице-президент Чен Лифанг признал, что «инцидент нанес ущерб бренду Huawei».

Ошибка произошла при попытке стороннего обработчика соцсетей Huawei – компании Sapient – обойти блокировки американских соцсетей в китайском сегменте интернета. Столкнувшись с «проблемами VPN», сотрудники решили воспользоваться iPhone с роуминговой sim-картой, чтобы отправить сообщение вовремя, не позаботившись о его внешнем виде.

Бизнес
Новости

Brent преодолела отметку в $57 на ожиданиях от торговых переговоров США и Китая

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Нефть марки Brent подорожала на $1,4 до $57,35 за баррель, стоимость WTI выросла на $0,8 до $47,90 за баррель, сообщает Reuters. Одной из главных причин ралли называют назначение торговых переговоров США с Китаем, которые пройдут 7-8 января в КНР.

Ранее о предстоящем визите американской делегации сообщила пресс-служба министерства коммерции Китая. Встреча состоится на уровне заместителей министров торговли. Предварительные договоренности о переговорах были достигнуты в декабре на саммите G20 в Аргентине. Там же было принято решение об отсрочке повышения американских тарифов на импорт товаров из Китая с 10 до 25%, намечавшегося на январь.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кузнецов приступит к изучению обвинений в свой адрес

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Бывший зампред правительства и экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, накануне экстрадированный в Москву из Франции, заявил, что не знаком с деталями уголовного дела, по которому он проходит обвиняемым. Соответствующий фрагмент видеозаписи с предъявлением Кузнецову обвинений опубликован Следственным комитетом России.

«Я не знаком с делом практически. Потому что дело, когда обсуждалось во Франции, оно не обсуждалось по существу», — сказал Кузнецов. Экс-чиновнику было вручено постановление о привлечении к делу в качестве обвиняемого, а также предъявлены материалы дела. Следующим этапом процесса станет допрос Кузнецова.

Ранее Следственный комитет сообщил о том, что Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате. Сумма ущерба от его действий в группе с сообщниками, в том числе его первым замом Валерием Носовым, оценивается следствием в 14 млрд руб. Правонарушения относятся к периоду 2005-2008 гг., времени его работы в правительстве Московской области. Следователи, в частности, считают, что группа при помощи обмана приобретала у областных муниципальных предприятий ЖКХ права требования задолженности по их услугам к муниципальным образованиям Подмосковья. Вывод средств происходил на счета кипрских офшоров через фирмы, обслуживавшиеся в банке, подконтрольном экс-чиновнику и его соучастникам.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ узнали об отставке руководителей миграционного и антиэкстремистского управлений МВД

Ведомости
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Руководитель Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобожден от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его сведениям, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Формулировка не уточняется.

Также собеседники ТАСС и «Интерфакса» сообщили об отставке по собственному желанию руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольги Кирилловой. Соответствующий указ президента, по их данным, был подписан в декабре.

Валиулин был назначен на должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России в 2012 г. с аналогичной должности на уровне Москвы. Кириллова также пришла на позицию руководителя миграционного управления в МВД со столичного уровня в 2016 г.

В конце декабря о готовящейся отставке Валиулина сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, он подал в отставку в связи с тем, что в декларации за 2011 г. не указал наличие у него недвижимости в Болгарии. Это выяснилось после бракоразводного процесса Валиулина весной 2018 г.

Политика
Новости

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля в ходе телефонной беседы обсудили развитие ситуации в Сирии, в том числе в контексте планов США по выводу своих войск из этой страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. «Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам», – говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Соответствующие планы были анонсированы президентом США Дональдом Трампом 19 декабря. Первоначально предполагалось, что это займет месяц, позже собеседники ABC заявляли о нескольких месяцах. Источники Reuters сообщали о планах Пентагона оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГ (запрещено в России).

Помимо Сирии Путин и Нетаньяху затронули двусторонние отношения и высказали «общее стремление к развитию контактов на различных уровнях». В декабре 2018 г. Нетяньяху передавал Путину приглашение посетить Израиль.

Также в ходе телефонного разговора премьер Израиля передал соболезнования руководству и народу России в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

Выбор редактора
Политика
Новости

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-сити»

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Кабинет министров организовал работу по созданию правительственного комплекса в международном деловом центре «Москва-сити». Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

В рамках этой работы правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в этом комплексе центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также других ведомств. Они будут располагаться по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Переезд состоится в 2019 г.

Политика
Новости

СКР заявил об отсутствии следов взрывчатки на обломках разрушенного дома в Магнитогорске

Ведомости
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Криминалисты и эксперты Следственного комитета России (СКР) не обнаружили «следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах» на месте обрушения подъезда 10-этажного дома в Магнитогорске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР. При этом отмечается, что следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва».

По факту трагедии, произошедшей в ночь на 31 декабря, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование ведет следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Сутки спустя после обрушения подъезда многоэтажки, 1 января, в Магнитогорске взорвался автомобиль «Газель». Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на источники сообщали о возможном теракте и увязывали взрыв автомобиля с задержанием террористов.

3 января мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил об отсутствии связи между взрывами в жилом доме 31 декабря и в автомобиле «Газель» 1 января. «На сегодня говорить о том, что есть угроза (взрывов. – Ред.) по всему городу, – это точно не так», – отмечал он.

Выбор редактора
Политика
Новости

В интернет выложены личные данные Меркель и других политиков Германии

Ведомости
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Номера кредитных карт, телефонов и паспортов, счета и письма известных политиков Германии, опубликованные в интернете через серию ссылок в Twitter, были замечены поздно вечером 3 января. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель правительства ФРГ Мартин Фитц, передает Deutsche Welle. В открытом доступе они находятся с конца декабря.

Фитц уточнил, что попавшие в сеть документы принадлежат как частным лицам, так и немецким политикам всех уровней от муниципальных комитетов, бундестага и Европарламента до федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Reuters. Среди данных Меркель конфиденциальных сведений или секретных материалов не обнаружено. Злоумышленники ограничились публикацией нескольких адресов электронной почты канцлера, номера ее факса, а также нескольких писем.

Предположительно, данные попали в сеть в результате кибератаки, однако правительство Германии не исключает, что речь может идти не о взломе, а об утечке информации. К расследованию инцидента подключились Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI), Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральное ведомство по защите конституции. Спецслужбы блокируют доступ к выложенным в открытый доступ данным.

Ни мотивы преступников, ни источник, из которого они получили конфиденциальные данные, пока не определены.

Политика
Новости

Экстрадированному в Россию экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение

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Бывшему зампреду правительства и экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем, на 14 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. Ему предъявлено обвинение по ст. 159, 174.1 и 160 УК РФ – мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления и растрата, пояснила представитель СКР.

Накануне Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию по запросу Генпрокуратуры. Выдачи арестованного в 2013 г. в Сен-Тропе экс-чиновника Россия добивалась пять лет.

Следователи полагают, что организованная группа под руководством Кузнецова и его первого зама Валерия Носова обманным путем приобрела «у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество» в виде права требования задолженности за их услуги к муниципальным образованиям Московской области, рассказала Петренко. Затем группа легализовала эти средства.

Кроме того, следствие предполагает, что соучастники похитили денежные средства в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, которые были получены от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», сообщила представитель СКР.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин на своей странице «В контакте» назвал экстрадицию Кузнецова торжеством справедливости и пообещал провести разбирательство по его делу «по полной программе».

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