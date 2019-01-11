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Президент Грузии рассказала о планах жить только на французскую пенсию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили создаст специальный фонд, куда будет перечислять собственную зарплату для благотворительности и инноваций. Об этом она рассказала на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Я считаю важным, – пояснила она, – участие в этом, и мы пока ищем форму с юридической точки зрения, чтобы создать фонд под моей эгидой при поддержке общественных лиц, куда я буду перечислять свою зарплату». Зурабишвили выразила надежду на то, что ее примеру последуют и другие.

Грузинский президент отметила, что уже получает накопленную во Франции пенсию, которой хватит ей на жизнь.

Фонд, о создании которого объявила Зурабишвили, должен стать альтернативой резервному фонду президента, который был упразднен после сокращения финансирования администрации президента в 2019 г. Из государственного бюджета в этот фонд ежегодно перечислялось 5 млн лари (около $2 млн).

66-летняя Зурабишвили выиграла на выборах президента по итогам второго тура в ноябре 2018 г. Она родилась в семье грузинских политических эмигрантов в Париже, училась и работала во Франции, в частности была французским послом в Грузии. В 2004 г. Михаил Саакашвили назначил ее руководителем МИД Грузии.

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