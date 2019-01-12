Политика

Новости

В США побит рекорд по длительности приостановки работы правительства

Текущая частичная приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования (шатдаун) стала самой длительной в истории страны, сообщает BBC.

В субботу наступил 22-день шатдауна. Предыдущий рекорд был установлен при президенте Билле Клинтоне, тогда в конце 1995 — начале 1996 г. федеральные госорганы не работали 21 день.

Правительственные ведомства не могут получить финансирование, поскольку президент США Дональд Трамп отказывается утверждать бюджет, который не предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

Представители Демократической партии в конгрессе отказались согласовывать выделение на стену запрошенные Трампом $5,7 млрд.

До сих пор не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. В пятницу эти сотрудники, включая тюремных надзирателей, работников аэропортов и агентов ФБР не получили свою первую зарплату в этом году, отмечает BBC.

Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.