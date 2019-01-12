Новости
Политика
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В США побит рекорд по длительности приостановки работы правительства

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Текущая частичная приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования (шатдаун) стала самой длительной в истории страны, сообщает BBC.

В субботу наступил 22-день шатдауна. Предыдущий рекорд был установлен при президенте Билле Клинтоне, тогда в конце 1995 — начале 1996 г. федеральные госорганы не работали 21 день.

Правительственные ведомства не могут получить финансирование, поскольку президент США Дональд Трамп отказывается утверждать бюджет, который не предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

Представители Демократической партии в конгрессе отказались согласовывать выделение на стену запрошенные Трампом $5,7 млрд.

До сих пор не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. В пятницу эти сотрудники, включая тюремных надзирателей, работников аэропортов и агентов ФБР не получили свою первую зарплату в этом году, отмечает BBC.

Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

Политика
Новости

Жильцов двух подъездов пострадавшего дома в Магнитогорске отселят на время работ

Ведомости
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На время проведения демонтажных работ в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске будут отселены жители девятого и 10 подъездов, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (его слова передал ТАСС).

«При проведении демонтажных работ, когда они перейдут в активную фазу, жителей девятого и 10-го подъездов на время проведения демонтажных работ нужно будет отселить», — сказал он.

Обрушение подъезда десятиэтажки по ул. Карла Маркса произошло 31 декабря. В результате этого погибли 39 человек. По информации следствия, обрушение последовало после взрыва бытового газа. 

В доме будут демонтированы седьмой и восьмой подъезды, после этого пройдет еще одна проверка здания. Десятиэтажку разделят на два дома. «По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — объяснял замруководителя Минстроя Дмитрий Волков. Всего в здании было 12 подъездов.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

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Политика
Новости

В центре Парижа прогремел взрыв

Ведомости
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В одном из центральных кварталов Парижа на ул. Тревиз загорелся магазин, пожар спровоцировал мощный взрыв. Об этом сообщается на странице французской полиции в Twitter.

Как уточняет The Local, взрыв произошел в булочной. По предварительной информации, причиной произошедшего стала утечка газа, пострадали свыше 20 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Взрыв нанес значительный ущерб не только зданию, в котором находилось заведение, но и выбил стекла в соседних домах, а также повредил находящиеся рядом автомобили.

Ранее французские власти объявили, что привлекут в субботу дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности на улицах в связи с протестными акциями «желтых жилетов».

Технологии
Новости

Ученые потеряли управление над единственным российским космическим телескопом

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Связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р» частично потеряна, сообщил «РИА Новости» директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

«Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра <…> Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — рассказал ученый.

По его словам, аппарат не работает только на прием командной информации, но продолжает передавать данные на Землю. Сейчас идут работы по восстановлению двусторонней связи, но несколько таких попыток уже закончились неудачей. Гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.

О том, что спутник не выходит на связь, накануне сообщил научный руководитель проекта «Радиоастрон» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев. «Со вчерашнего утра наш спутник не выходит на связь. Но пока есть надежда — спутник точно жив», — написал он в Facebook. Ученый подчеркивал, что если связь восстановить не удастся, то проект придется завершить.

Работу телескопа планировали завершить в 2016 г., но затем продлили до 31 декабря 2019 г. Весной этого года планируется запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

NASA – 60 лет. Лучшие фотографии из космоса

Авто
Новости

Группа Volkswagen увеличила годовые продажи до 10,8 млн автомобилей

Ведомости
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Автомобилестроительная группа Volkswagen увеличила мировые продажи в 2018 г. на 0,9% до 10,83 млн автомобилей, сообщила компания. Это новый рекорд для группы. Пять брендов группы установили новые исторические максимумы продаж: Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche и Lamborghini.

В декабре мировые поставки автомобилей группы сократились на 8,4% до 916 200 автомобилей. В Китае падение составило 12,5%, в Северной Америке – 7,7%, в Западной Европе – 7,3%. На поставках сказалось введение в ЕС новой методики сертификации расхода топлива WLTP и экономическая неопределенность на крупнейших мировых рынках – в США и Китае, пояснила компания. По итогам 2018 г. группа Volkswagen увеличила продажи в Китае на 0,5% до 4,18 млн машин, в Северной Америке снизила на 2% до 956 700 машин, в Западной Европе продажи остались на том же уровне – 3,58 млн.

В Центральной и Восточной Европе поставки группы повысились на 7,1% до 797 200 шт. «Такое повышение во многом было связано с сильными результатами в России, где поставки группы компаний увеличились на 19,8% [229 800 шт.]», – говорится в сообщении. В Южной Америке концерн показал рост продаж на 13,1% до 590 000 автомобилей.

Продажи бренда легковых автомобилей Volkswagen (WV Passenger Cars) выросли за год на 0,2% до 6,25 млн автомобилей. Audi сократила продажи на 3,5% до 1,8 млн машин. Skoda увеличила на 4,4% до 1,25 млн машин, Seat – на 10,5% до 517 600 шт, Porsche – на 4% до 256 300 шт., грузовики Volkswagen (VW Commercial Vehicles) – на 0,4% до 499 700 шт. Продажи грузовиков марки MAN выросли на 19,6% (136 500 шт.), Scania – на 6,3% (96 500 шт.).

Lamborghini продала 5750 автомобилей, показав рост на 51%. Первый кроссовер марки Urus, продажи которого начались в июле, увеличил показатель марки на 1761 машину. Выросли также продажи Aventador (на 3% до 1209 шт.) и Huracan (на 5% до 2780 шт.), отчиталась компания.

Выбор редактора
Политика
Новости

Новак: российскую делегацию в Давосе возглавит Орешкин

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Российскую делегацию на сессии Всемирного экономического форума, которая откроется в Давосе 22 января, возглавит руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Нас [делегацию правительства] возглавляет Максим Орешкин», − сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе Минэнерго уточнили, что высказывание Новака было предположением, окончательное решение примет премьер Дмитрий Медведев.

В ноябре газета Financial Times написала, что попавшим под санкции США российским бизнесмена Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Медведев заявил, что, если решение не будет пересмотрено, официальная российская делегация не поедет в Давос.

В декабре форум официально объявил, что российская делегация примет участие в саммите. Вексельберг, Костин и Дерипаска планируют его посетить. В том же месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин также может принять участие в форуме, отметив, что решений еще нет.

Стиль жизни
Новости

Серебренникову дали премию «Белый слон» за фильм «Лето»

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Лучшим режиссером 2018 г. по версии Гильдии киноведов и кинокритиков стал худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников – его решено отметить премией «Белый слон» за кинокартину «Лето» о Майке Науменко и Викторе Цое. Результаты голосования экспертного совета премии обнародованы в пятницу на церемонии в Доме кино, сообщил «Интерфакс».

«Пожелаем, чтобы свобода внешняя и свобода внутренняя у нас совпадали», – сказал кинокритик Андрей Плахов, называя имя лауреата. Формулировка награждения – «за впечатляющий симбиоз театра и кино».

Серебренников, обвиняемый в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», монтировал картину, находясь под домашним арестом. Мировая премьера фильма прошла на основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля.

Серебренников является основным фигурантом дела «Седьмой студии». Ему инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа». В декабре 2018 г. в Москве прошел процесс по делу. Кроме Серебренникова, на скамье подсудимых бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Никто из них не признает вину.

10 главных фильмов 2018 года

Выбор редактора
Политика
Новости

Депутаты Македонии проголосовали за изменение названия страны

Ведомости
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Парламент Македонии, бывшей югославской республики, принял поправку в конституцию, по которой название страны будет изменено на «Республика Северная Македония», передает Reuters.

За изменение выступил 81 депутат из 120. Оппозиционная партия «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО – ДПМНЕ) бойкотировала голосование.

Нынешнее официальное наименование страны в ООН – «Бывшая югославская республика Македония».

С изменением названия закончится спор Македонии и Греции, длящийся со времен распада Югославии в 1991 г. Греция блокировала членство Македонии в Евросоюзе и НАТО, требуя от нее изменить название, чтобы отделить ее от греческой области Македония и исключить любые территориальные и имиджевые претензии.

В июне 2018 г. о договоренности относительно изменения названия сообщили премьер-министр Македонии Зоран Заев и соседней Греции Алексис Ципрас. В июле того же года лидеры стран НАТО официально пригласили Македонию к началу переговоров о вступлении в альянс при условии смены названия страны.

Политика
Новости

Троих боевиков убили в Дагестане после попытки напасть на сотрудников ДПС

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Трое боевиков попытались напасть на сотрудников ДПС в Дагестане и были убиты. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает ТАСС.

Попытку нападения неизвестные совершили около 18.00 мск. Это произошло на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной автомобильной трассы «Кавказ».

Машину боевиков – ВАЗ-2107 – начали преследовать, и она была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. Правоохранители потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться, однако неизвестные открыли огонь из автоматов. Началась перестрелка, и боевики были убиты.

В их машине нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших нет.

Политика
Новости

Президент Грузии рассказала о планах жить только на французскую пенсию

Ведомости
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили создаст специальный фонд, куда будет перечислять собственную зарплату для благотворительности и инноваций. Об этом она рассказала на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Я считаю важным, – пояснила она, – участие в этом, и мы пока ищем форму с юридической точки зрения, чтобы создать фонд под моей эгидой при поддержке общественных лиц, куда я буду перечислять свою зарплату». Зурабишвили выразила надежду на то, что ее примеру последуют и другие.

Грузинский президент отметила, что уже получает накопленную во Франции пенсию, которой хватит ей на жизнь.

Фонд, о создании которого объявила Зурабишвили, должен стать альтернативой резервному фонду президента, который был упразднен после сокращения финансирования администрации президента в 2019 г. Из государственного бюджета в этот фонд ежегодно перечислялось 5 млн лари (около $2 млн).

66-летняя Зурабишвили выиграла на выборах президента по итогам второго тура в ноябре 2018 г. Она родилась в семье грузинских политических эмигрантов в Париже, училась и работала во Франции, в частности была французским послом в Грузии. В 2004 г. Михаил Саакашвили назначил ее руководителем МИД Грузии.

Что известно о Саломе Зурабишвили, первой женщине на посту президента Грузии

Бизнес
Новости

Россия начала снижать добычу нефти в январе

Ведомости
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В первой декаде января Россия снизила добычу нефти примерно на 30 000 баррелей в сутки к октябрю 2018 г., следуя обязательствам по сделке ОПЕК+, сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.

«Да, я думаю, чуть больше уже. Я бы хотел, чтобы это была предварительная цифра. Это к уровню октября», − сказал министр «Интерфаксу». «Постепенно мы снижаем добычу. Идет минус от октября. У нас по плану в этом месяце, как компании заявляли, на что они могут выйти, − это суммарно на минус 50 000 баррелей от октября 2018 г.», − отметил он.

Ранее Новак говорил, что прогноз добычи нефти в России в 2019 г. с учетом сделки может быть уменьшен на 4 млн т до 552 млн т.

Соглашение о снижении добычи нефти ОПЕК+ (нефтяного картеля с 10 странами, не входящими в него) действует с ноября 2016 г. Страны договорились сократить производство на 1,8 млн барр./сутки от уровня октября 2016 г. Однако к маю 2018 г. добыча сократилась даже больше – на 2,6 млн барр./сутки – из-за падения добычи в Венесуэле и неопределенной ситуации с иранской нефтью. Нефть подорожала, а в июне участники решили увеличить суточную добычу на 1 млн барр.

Осенью прошлого года ситуация изменилась, нефть снова стала дешеветь. С начала октября цены на сырье рухнули на 30%, поэтому в декабре участники ОПЕК+ решили сократить добычу еще на 1,2 млн барр. с января 2019 г. от уровня октября 2018 г. Российским компаниям необходимо снизить производство на 228 000 барр. нефти в сутки. Соглашение действует полгода. Продлевать сокращение добычи до конца 2019 г. или нет, участники сделки определятся весной.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Михаил Кенин перестал быть миноритарием «Русской аквакультуры»

Ведомости
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Основной акционер девелопера «Самолет», миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин снизил долю в рыбоводной компании с 21,3 до 0%, следует из нового списка ее аффилированных лиц.

На 31 декабря 2018 г. основным владельцем компании с долей в 48% является Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Риэлти кэпитал» под управлением УК «Свиньин и партнеры» владеет 23% акций, у гендиректора Ильи Соснова 1,139%.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, акции задействованы в сделке репо. Он не стал прогнозировать, когда пакет может вернуться к Кенину.

ПАО «Русская аквакультура» (бывшая ГК «Русское море») занимается товарным выращиванием лосося в Баренцевом море и форели в Карелии. Основана в 1997 г. как импортер сельди и скумбрии из Норвегии. В 2010 г. провела IPO на Московской бирже, в ходе которого инвесторы приобрели 18,9% акций на $90 млн. В 2017 г. провела SPO на 1 млрд руб., причем почти 40% суммы заплатил Максим Воробьев.

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