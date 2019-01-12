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Трамп пригласил демократов на новые переговоры по шатдауну

Президент США Дональд Трамп вновь пригласил представителей демократической партии для обсуждения проекта бюджета, из-за споров вокруг которого американское правительство частично не работает уже 22 дня. На предыдущей встрече три дня назад политическим оппонентам не удалось договориться.

Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета, предполагающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать для завершения шатдауна и в то же время положить конец ужасному гуманитарному кризису на южной границе. Я жду вас в Белом доме», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

В среду Трамп встречался с лидерами демократов в сенате и палате представителей. После того как они подтвердили президенту, что не намерены согласовывать выделение денег на возведение стены, Трамп прервал встречу, позже назвав ее пустой тратой времени.

Нынешняя приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования стала самой длительной в истории страны. До сих пор не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.