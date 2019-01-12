СМИ сообщили об обстреле машины начальника центра «Э» Ингушетии

Автомобилестроительная группа Volkswagen увеличила мировые продажи в 2018 г. на 0,9% до 10,83 млн автомобилей, сообщила компания. Это новый рекорд для группы. Пять брендов группы установили новые исторические максимумы продаж: Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche и Lamborghini.
В декабре мировые поставки автомобилей группы сократились на 8,4% до 916 200 автомобилей. В Китае падение составило 12,5%, в Северной Америке – 7,7%, в Западной Европе – 7,3%. На поставках сказалось введение в ЕС новой методики сертификации расхода топлива WLTP и экономическая неопределенность на крупнейших мировых рынках – в США и Китае, пояснила компания. По итогам 2018 г. группа Volkswagen увеличила продажи в Китае на 0,5% до 4,18 млн машин, в Северной Америке снизила на 2% до 956 700 машин, в Западной Европе продажи остались на том же уровне – 3,58 млн.
В Центральной и Восточной Европе поставки группы повысились на 7,1% до 797 200 шт. «Такое повышение во многом было связано с сильными результатами в России, где поставки группы компаний увеличились на 19,8% [229 800 шт.]», – говорится в сообщении. В Южной Америке концерн показал рост продаж на 13,1% до 590 000 автомобилей.
Продажи бренда легковых автомобилей Volkswagen (WV Passenger Cars) выросли за год на 0,2% до 6,25 млн автомобилей. Audi сократила продажи на 3,5% до 1,8 млн машин. Skoda увеличила на 4,4% до 1,25 млн машин, Seat – на 10,5% до 517 600 шт, Porsche – на 4% до 256 300 шт., грузовики Volkswagen (VW Commercial Vehicles) – на 0,4% до 499 700 шт. Продажи грузовиков марки MAN выросли на 19,6% (136 500 шт.), Scania – на 6,3% (96 500 шт.).
Lamborghini продала 5750 автомобилей, показав рост на 51%. Первый кроссовер марки Urus, продажи которого начались в июле, увеличил показатель марки на 1761 машину. Выросли также продажи Aventador (на 3% до 1209 шт.) и Huracan (на 5% до 2780 шт.), отчиталась компания.