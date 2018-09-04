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Против сотрудника центра «Э» возбудили дело о пытках

В отношении 34-летнего замначальника второго отдела Центра по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщает Следственный комитет по Карачаево-Черкесской республике.

Дело возбуждено на основании заявления 38-летнего жителя республики о пытках, примененных в отношении него сотрудниками Центра «Э». «Как следует из показаний потерпевшего, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизма склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению, а после того как он отказался, его стали пытать, в том числе и электрическим током», – отмечается в сообщении.

Судебно-медицинское обследование выявило у потерпевшего поверхностную рану кисти, которая могла возникнуть при контакте с электрическим током, а также кровоподтеки затылочной области и левого глаза.

Сейчас следователи устанавливают круг свидетелей, запросили характеристики на сотрудников Центра «Э» и проводят оперативные мероприятия.