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Трамп ответил на обвинения в сокрытии деталей разговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет необходимости скрывать какую-либо информацию о личных переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп отметил, что он говорил с президентом России так же, как и с другими мировыми лидерами, поскольку это входит в круг его обязанностей.

«У меня были такие беседы, какие были у любого президента США», — сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News. «У нас была отличная беседа [в Гамбурге]. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю», — продолжил президент.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп принял все меры для того, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 г. в Гамбурге не были известны даже сотрудникам Белого дома. Как рассказали источники издания, после беседы президент США дал указания работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, а также забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе разговора.

По данным WP, Трамп поступал также во всех пяти случаях встреч и бесед с Путиным. Источники издания утверждают, что детальных записей, касающихся переговоров лидеров США и России, нет даже в секретных материалах Белого дома.

В июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встрече Трампа и Путина. После этого президенты виделись еще несколько раз — на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре 2017 г., а также осенью прошлого года на саммите G20 в Буэнос-Айресе и в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Однако полноформатные переговоры лидеров США и России были только одни — 16 июля 2018 г. в Хельсинки.

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