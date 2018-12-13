Белый дом исключил встречу Путина и Трампа до освобождения украинских кораблей

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна, пока Москва удерживает украинские суда Alexander Zemlianichenko / AP

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна, пока Москва удерживает украинские суда, задержанные в Керченском проливе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. «Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и экипажи не освобождены», — сказал Болтон журналистам (цитата Reuters).

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков предположил, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующем саммите G20, который пройдет летом в японской Осаке. «Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июле на “двадцатке”. Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого», — заявил Ушаков. По его словам, американская сторона согласна с тем, что контакты между Москвой и Вашингтоном прерывать нельзя. «Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно», — отметил помощник президента.

Путин и Трамп должны были провести полноформатные переговоры 1 декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита G20, однако президент США за день до этого объявил, что отменяет встречу из-за конфликта России и Украины в Черном море.

До отмены переговоров Трампом «Коммерсантъ» писал, что Россия и США уже начинают планировать возможность будущих переговоров. В первом полугодии 2019 г. Путин может посетить Вашингтон, а потом Трамп приехать в Москву, рассказывал газете об одном из возможных вариантов источник, близкий к госдепартаменту США. Собеседник издания в Кремле подчеркивал, что пока определенных решений нет, но не исключил, что вариант с визитом президента России в США и американского президента в Москву может состояться.

В конце ноября российские пограничники задержали два украинских артиллерийских катера и буксир, которые пересекли границу и двигались к Крымскому мосту. Суда и их экипажи (всего 24 гражданина Украины) были арестованы. По версии российской стороны, корабли пересекли границу незаконно. ВМС Украины утверждают, что направляли пограничникам запрос на проход под мостом в установленном порядке, но ответа не получили. В связи с инцидентом на части территории Украины было введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко запретил въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Несмотря на то что Трамп отменил переговоры с Путиным, у президентов все же состоялся короткий разговор «на ногах» на саммите G20, сообщил позже Кремль. Путин рассказал, что они с Трампом говорили об инциденте в Керченском проливе и каждый остался «при своем мнении».

До этого у президентов сорвались переговоры в Париже, где 11 ноября проходили торжественные мероприятия по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Полноформатную встречу Трампа и Путина попросили отменить власти Франции из-за опасений, что она отвлечет внимание прессы и публики от торжественной церемонии. В результате президенты успели только коротко переговорить за рабочим завтраком в Елисейском дворце.

Путин и Трамп до саммита G20 в Буэнос-Айресе виделись четыре раза на различных международных площадках. Однако полноформатные переговоры были только одни — в столице Финляндии этим летом.