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Политика
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Умер полицейский, раненный при обстреле автомобиля в Ингушетии

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Один из полицейских, пострадавших при обстреле автомобиля в Ингушетии, умер в реанимации республиканской больницы от полученных ранений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медучреждение. «Двое пострадавших остаются до сих пор в реанимации», – добавил собеседник агентства.

Накануне СМИ сообщили, что на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней был обстрелян автомобиль, в котором предположительно находился начальник Центра противодействия экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Сообщалось, что начальник центра «Э» не пострадал, но ранения получили трое находившихся в машине полицейских.

Ингушский главк МВД подтвердил факт обстрела, не уточнив, кто находился в автомобиле. По версии полиции, около шести часов вечера неустановленные лица, передвигавшиеся на автомобиле Lada Granta, обстреляли машину, в которой находились четверо сотрудников правоохранительных органов Ингушетии и 27-летний житель Назрани. Стрелявшие скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК). На месте происшествия были обнаружены гильзы калибра 7,62 мм.

Бизнес
Новости

В «Шереметьево» задержали незаконно попавшего на борт самолета мужчину

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В московском аэропорту «Шереметьево» задержали мужчину, который в обход всех кордонов безопасности незаконно проник на борт самолета «Аэрофлота», готовящегося к вылету в Брюссель. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтвердили ТАСС представители аэропорта и авиакомпании.

«После проникновения неизвестного мужчины на борт воздушного судна были вызваны сотрудники службы авиационной безопасности, которые сразу же сняли с борта мужчину и передали представителям пограничной службы», — рассказал собеседник ТАСС в «Аэрофлоте». В аэропорту после инцидента проводится проверка. 

По данным «Интерфакса», мужчина проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов. Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер «Аэрофлота». На борт неизвестный поднялся по лестнице для технического персонала. 

О мотивах нарушителя пока ничего не сообщается. Рейс из «Шереметьево» в Брюссель из-за инцидента задержался на 20 минут, свидетельствуют данные онлайн-табло. 

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

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Политика
Новости

Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

Ведомости
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Польша построит в Калининградском заливе искусственный остров площадью более 180 га, сообщает польский портал Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур. Остров появится в территориальных водах Польши, для его создания используют грунт, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.

Как сообщает портал, остров будет возведен на высоте 2-3 метров над уровнем моря, он будет иметь форму эллипса с длинной около двух километров и шириной в километр. Строительство оценивается в 880 млн польских злотых  (около 16 млрд руб.).

Остров возведут в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калининградский и Гданьский заливы. Программа нацелена на обеспечение безопасности страны и ее обороноспособности в регионе.

Решение о строительстве канала через Балтийскую косу было принято властями Польши в мае 2016 г. В соответствии с планом, реализация проекта позволит судам морских параметров заходить в польский порт Эльблонг. В декабре 2018 г. правительство Польши объявило тендер на строительство канала.

Бизнес
Новости

В «Шереметьево» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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Самолет чешской авиакомпании Smartwings при вылете из московского аэропорта «Шереметьево» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщают информационные агентства.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолет должен был вылететь в Прагу, на его борту находились 40 человек, никто не пострадал. «Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», – сказал собеседник агентства.

После инцидента пассажиры были эвакуированы, а борт будут вытаскивать тягачом, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в диспетчерских службах.

Речь идет о самолете Boeing-737, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он подтвердил, что на борту находились 40 человек, включая экипаж. Никто не пострадал. Технические службы осматривают лайнер на предмет повреждений.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Бизнес
Новости

Bild узнала о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций

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Посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письма ряду немецких компаний, в которых предупредил их о «значительном риске санкций» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает Bild, корреспонденты которой ознакомились с письмом. Речь идет о компаниях, которые участвуют в реализации проекта.

«Мы вновь подчеркиваем, что компании, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока – 2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы», – приводит Bild цитату из письма Гренелла.

Министерство иностранных дел Германии, комментируя эту информацию, заявило, что подобные действия со стороны американского посла противоречат дипломатическим нормам. При этом представитель Гренелла сказал, что письмо следует расценивать не как угрозу, а как «прозрачное послание американской политики».

Ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести санкции против европейских строительных компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Эти меры могут коснуться группы Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и итальянской Saipem.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG принадлежит «Газпрому». В проекте участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода «Газпром» планирует к концу 2019 г.

Политика
Новости

СМИ сообщили о смене главного полицейского Петербурга

Ведомости
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Генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов покинет должность начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу в связи с переходом на работу в центральный аппарат министерства, сообщает PБК со ссылкой на источник. По данным издания, санкт-петербургский главк МВД вместо Умнова может возглавить первый замначальника ГУ МВД по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.

Ранее о кадровых перестановках в петербургском главке сообщала интернет-газета «Фонтанка». По данным издания, Умнов может занять должность заместителя министра внутренних дел, его кандидатуру изучает администрация президента.

Начальником ГУ МВД по Петербургу Умнов работает почти семь лет, указ о его назначении был подписан 1 марта 2012 г. Умнову 54 года, службу в органах он начал в 1986 г. Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ильин с начала 2000-х гг. работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью. Позже возглавил Центр по противодействию экстремизму по Петербургу. В 2012 г. Ильин был назначен на должность замначальника ГУ МВД по Ленинградской области.

Политика
Новости

Трамп ответил на обвинения в сокрытии деталей разговоров с Путиным

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет необходимости скрывать какую-либо информацию о личных переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп отметил, что он говорил с президентом России так же, как и с другими мировыми лидерами, поскольку это входит в круг его обязанностей.

«У меня были такие беседы, какие были у любого президента США», – сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News. «У нас была отличная беседа [в Гамбурге]. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю», – продолжил президент.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп принял все меры для того, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 г. в Гамбурге не были известны даже сотрудникам Белого дома. Как рассказали источники издания, после беседы президент США дал указания работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, а также забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе разговора.

По данным WP, Трамп поступал также во всех пяти случаях встреч и бесед с Путиным. Источники издания утверждают, что детальных записей, касающихся переговоров лидеров США и России, нет даже в секретных материалах Белого дома.

В июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча Трампа и Путина. После этого президенты виделись еще несколько раз – на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре 2017 г., а также осенью прошлого года на саммите G20 в Буэнос-Айресе и в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Однако полноформатные переговоры лидеров США и России были только одни – 16 июля 2018 г. в Хельсинки.

Путин и Трамп не стали здороваться на саммите G20

Политика
Новости

СМИ сообщили об обстреле машины начальника центра «Э» Ингушетии

Ведомости
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Неизвестные совершили покушение на начальника Центра противодействия экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней, рассказал собеседник «Интерфакса»: въехавший в Ингушетию автомобиль начальника центра «Э» догнала Lada Granta, из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.

По данным агентств, руководитель центра «Э» не пострадал, но ранения получили трое находившихся в машине полицейских. Они переведены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Технологии
Новости

Бравшая интервью у Путина телеведущая покинет NBC с $30 млн отступных

Ведомости
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Телеведущая Мегин Келли и NBC News согласовали условия ее увольнения, сообщает американский телеканал. «Стороны решили свои разногласия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», – говорится в официальном заявлении компании.

По данным источника NBC, Келли получит выплату в размере $30 млн. Эта сумма представляет собой остаток от ее трехлетнего контракта на $69 млн.

В октябре 2018 г. стало известно, что NBC решил расстаться с Келли в связи с ее комментариями в авторском шоу. В эфире своей передачи Келли заявила, что белый гражданин США не может на хэллоуин использовать черный грим, не оказавшись объектом критики. С аналогичными проблемами, по ее мнению, столкнутся и афроамериканцы. Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова.

В июне 2017 г. Келли была модератором на Петербургском международном экономическом форуме. Телеведущая общалась с президентом России Владимиром Путиным – как на пленарном заседании, так и за пределами форума в формате интервью. Второй раз интервью у российского президента она брала весной 2018 г., после того как Путин презентовал Федеральному собранию новейшее отечественное вооружение.

Высказывания Путина на ПМЭФ-2017

Политика
Новости

Трамп пригласил демократов на новые переговоры по шатдауну

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп вновь пригласил представителей демократической партии для обсуждения проекта бюджета, из-за споров вокруг которого американское правительство частично не работает уже 22 дня. На предыдущей встрече три дня назад политическим оппонентам не удалось договориться.

Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета, предполагающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать для завершения шатдауна и в то же время положить конец ужасному гуманитарному кризису на южной границе. Я жду вас в Белом доме», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

В среду Трамп встречался с лидерами демократов в сенате и палате представителей. После того как они подтвердили президенту, что не намерены согласовывать выделение денег на возведение стены, Трамп прервал встречу, позже назвав ее пустой тратой времени.

Нынешняя приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования стала самой длительной в истории страны. До сих пор не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

Бизнес
Новости

Huawei уволила арестованного в Польше топ-менеджера

Ведомости
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei уволила своего сотрудника Ван Вэйцзина, арестованного в Польше по подозрению в шпионаже, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Его предполагаемые действия не имеют отношения к компании», – говорится в заявлении Huawei. В компании отмечают, что произошедший инцидент негативно повлиял на репутацию компании и что, согласно правилам трудового кодекса, она расторгла договор с сотрудником.

Ранее спецслужбы Польши сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая. Вместе с ним был задержан высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши, гражданин этой страны. Обоих подозревают в шпионаже в пользу КНР. Суд арестовал подозреваемых на три месяца. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

В декабре в Канаде по запросу властей США задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. В США ей предъявили обвинения в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Позднее Ваньчжоу отпустили из-по стражи под залог в $7,5 млн.

Политика
Новости

Взрыв в Париже унес жизни двух человек

Ведомости
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Жертвами взрыва в центре Парижа стали двое пожарных, еще почти 50 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные французских властей.

Ранее министр внутренних дел Кристоф Кастанер также сообщал журналистам о двух погибших гражданских лицах. Однако позже он поправил себя, уточнив на своей странице в Twitter, что погибли двое пожарных, 10 человек находятся в критическом состоянии, включая одного пожарного, еще 37 человек получили менее серьезные травмы.

Взрыв произошел около 9.00 по местному времени в пекарне на ул. Тревиз в одном из центральных округов Парижа. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Кастанер отметил, что взрыв произошел в то время, когда пожарные искали место утечки газа.

На место происшествия вместе с руководителем МВД прибыл премьер Франции Эдуар Филипп.

Взрыв нанес значительный урон пятиэтажному зданию, где располагалось заведение, а также выбил стекла в соседних домах и повредил находящиеся рядом автомобили. На месте происшествия работают около 200 пожарных и 100 полицейских. В МВД заявили, что ситуация находится под контролем.

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