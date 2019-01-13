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Умер полицейский, раненный при обстреле автомобиля в Ингушетии

Один из полицейских, пострадавших при обстреле автомобиля в Ингушетии, умер в реанимации республиканской больницы от полученных ранений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медучреждение. «Двое пострадавших остаются до сих пор в реанимации», – добавил собеседник агентства.

Накануне СМИ сообщили, что на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней был обстрелян автомобиль, в котором предположительно находился начальник Центра противодействия экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Сообщалось, что начальник центра «Э» не пострадал, но ранения получили трое находившихся в машине полицейских.

Ингушский главк МВД подтвердил факт обстрела, не уточнив, кто находился в автомобиле. По версии полиции, около шести часов вечера неустановленные лица, передвигавшиеся на автомобиле Lada Granta, обстреляли машину, в которой находились четверо сотрудников правоохранительных органов Ингушетии и 27-летний житель Назрани. Стрелявшие скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК). На месте происшествия были обнаружены гильзы калибра 7,62 мм.