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Политика
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Лавров призвал Токио избегать «односторонней риторики» в работе над мирным договором

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Японию избегать «односторонней риторики» в публичном пространстве при работе над мирным договором с Россией. Об этом он заявил перед началом переговоров между странами, его обращение опубликовано на сайте МИДа.

«Хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров, как по форме организации переговоров, так, конечно, и по существу работы над мирным договором», – заявил Лавров. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее договорились, что работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве. По словам Лаврова, в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп.

В понедельник, 14 января, в Москве проходит первый раунд переговоров Лаврова с министром иностранных дел Японии. Их главная тема – заключение мирного договора между Токио и Москвой, которому мешает территориальный спор о Курильских островах. Япония претендует на четыре южных острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Однако Россия считает их своими по итогам Второй мировой войны.

В ноябре 2018 г. Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора. В январе японский премьер сказал о необходимости подписания документа, а также рассуждал о необходимости добиться согласия жителей спорных территорий Курил на переход принадлежности островов Японии. После этого посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в российский МИД и попросили не искажать суть договоренностей лидеров двух стран об ускорении переговорного процесса.

Спорные острова: между Россией и Японией

Политика
Новости

Суд на Украине оставил журналиста Вышинского под арестом до 27 января

Ведомости
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Херсонский апелляционный суд на заседании в понедельник отклонил жалобу защиты главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского об отмене ареста до 27 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Мокина.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского задержали в Киеве 15 мая после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина». Ему объявили подозрение в государственной измене, а 17 мая этапировали в Херсон, где заключили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Более 40 сотрудников «РИА Новости Украина» были вызваны на допрос в СБУ.

Позже арест журналиста несколько раз продлевался. Сейчас Вышинский содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. На одном из судебных заседаний журналист обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины. Путин, в свою очередь, назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его журналистскую деятельность.

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Экономика
Новости

Медведев поручил Мутко проанализировать нормы о газоснабжении домов

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко, курирующему сферы строительства и ЖКХ, проанализировать нормы по газовому снабжению домов в связи со взрывом бытового газа в городе Шахты, передает «РИА Новости».

«С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющей компании в этой сфере», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. 

В понедельник в Шахтах произошло обрушение двух этажей девятиэтажного дома, причиной произошедшего МЧС назвало взрыв бытового газа. В результате погибла одна женщина, пострадали двое, судьба четверых жильцов неизвестна, уточняет пресс-служба регионального правительства. До этого, в конце декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа также обрушился подъезд девятиэтажного многоквартирного дома, тогда погибло 39 человек.

Политика
Новости

Генпрокуратура не поддержала законопроекты об оскорблениях власти и фейках

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Генпрокуратура России не поддерживает законопроекты об ответственности за фейк-новости и неуважительные высказывания в отношении представителей и символов власти, сказала сегодня в Госдуме замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерина Артамонова.

«С нашей точки зрения, формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», – отметила Артамонова на расширенном заседании думского комитета по информационной политике (цитаты по «Интерфаксу»). Помимо этого в законопроектах не прописаны достаточные критерии внесудебной блокировки сайтов. По ее убеждению, это может повлечь «необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации».

Артамонова не отрицает важность разработки подобных механизмов, но призывает тщательнее разрабатывать такие законопроекты, «чтобы обеспечить соблюдение разумного баланса – и соблюдение конституционных прав граждан, и не допустить подобного рода контент-информации в сетях интернет».

Сегодня же в Госдуме об отрицательных отзывах на законопроекты от лица Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора рассказала директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина. По ее мнению, количество замечаний в отзыве правительства вообще не позволяет поддержать законопроект о фейках в представленной редакции.

В законопроекте об оскорблении представителей власти «недостаточно проанализирована возможность работы действующих механизмов», отметила Ларина. «Если же идти по пути какого-то усиления, то даже механизм 149-го закона "О защите информации" представляется более правильным по этой теме <...> более подходящим для такого рода информации все-таки судебный порядок. Это позволит избежать и расширительного толкования неоднозначно», – заметила представитель Минкомсвязи.

По словам Лариной, правительство определит, возможна ли доработка законопроекта ко второму чтению или нужна его полная переработка.

Пакет поправок внесли в Думу в середине декабря сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Они предложили за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000 руб., юрлиц – на сумму от 400 000 до 1 млн руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Клишас сегодня попросил рекомендовать пакет в первом чтении, указав, что ответственность за фейки и оскорбительные публикации в его законопроектах «достаточно» мягкая, а возможные злоупотребления поможет исправить суд. Председатель комитета по информполитике Леонид Левин возразил, что законопроекты не должны возмущать общество. «Нам нужно постараться сделать так, чтобы мы этим законопроектом не доводили до судебной практики, которая бы вызывала в итоге общественный резонанс, как это было с 282-й статьей по репостам», – сказал Левин.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФНС попросила суд признать банкротом петербургский «Метрострой»

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск о признании банкротом «Метростроя». Об этом говорится в картотеке арбитражных дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иск был подан 9 января, пока суд его не зарегистрировал. Сумма требований не указана.

Петербургский «Метрострой» занимается не только строительством метрополитена в городе, а также был генподрядчиком «Зенит-арены». Кроме того, компания участвовала в строительстве тоннеля под Сайменским каналом и второй сцены Мариинского театра.

«Метрострой» уже полностью обеспечил требование налоговой с помощью своей недвижимости, стоимость которой соответствует сумме требований, рассказали «Ведомостям» в компании: «Для возможности предоставления рассрочки выплаты требуемой суммы межрайонная инспекция ФНС России подала в суд иск о банкротстве, что является стандартной процедурой в подобных случаях». Сумму исковых требований там не уточнили. Налоговые органы потребовали взыскать с компании более 700 млн руб., которые по итогам проверки дополнительно насчитали компании в прошлом году, пишет «Фонтанка».

Как выглядит один из самых дорогих стадионов в мире

Стиль жизни
Новости

Умер один из российских первооткрывателей гравитационных волн

Ведомости
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Профессор МГУ и научный директор Российского квантового центра (РКЦ) Михаил Городецкий скончался на 53-м году жизни 13 января, сообщила пресс-служба университета. Городецкий – один из создателей сверхчувствительного детектора гравитационных волн LIGO, с помощью которого были открыты гравитационные волны.

«Его научные труды были процитированы более 18 000 раз, он был одним из самых цитируемых отечественных ученых», – сообщила пресс-служба.

Городецкий окончил физический факультет МГУ в 1989 г. Его кандидатская (1993) и докторская (2001) диссертации были посвящены физике резонаторов. С 1991 г. он работал на разных кафедрах физфака МГУ. Ученый входил в состав научной группы Владимира Брагинского, занимающегося гравитационно-волновыми исследованиями. Он также был одним из соавторов публикации, в которой ученые коллаборации LIGO впервые объявили о регистрации гравитационных волн.

В 2017 г. Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию по физике ученым, которые внесли «вклад в детектор LIGO и наблюдение за гравитационными волнами». Лауреатами премии стали ученые из Массачусетского и Калифорнийского технологических университетов Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бэриш.

Технологии
Новости

«Роскосмос» анонсировал запуск «Союзом» спутников OneWeb

Ведомости
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Первые спутники связи по программе OneWeb будут запущены российским «Союзом» 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Запуск будет осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Проект OneWeb предполагает создание орбитальной группировки из 900 спутников, которая к 2027 г. должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более $1,7 млрд от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank. Россия в 2015 г. подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 г. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру (17 запусков из них – с российских площадок).

Однако в России совместное предприятие «дочки» «Роскосмоса» – АО «Спутниковая система «Гонец» – и OneWeb, получившее название «Уанвеб», более года может получать необходимые для работы частоты. СП было создано еще летом 2017 г. Против реализации программы OneWeb выступает Федеральная служба безопасности (ФСБ). В октябре 2018 г. представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ».

В январе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что понимает позицию ФСБ, однако сеть спутников OneWeb все равно будет создана, с участием России или без. Если Россия откажется от участия в проекте, станции его наземной инфраструктуры, обеспечивающие интернет-трафик, могут быть построены в других странах, в том числе на Украине, предупреждал он. «А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием», – говорил Рогозин. Он подчеркивал, что из-за позиции ФСБ «Роскосмос» может также потерять контракты, связанные с проектом и запусками его спутников.

Авто
Новости

Рынок новых автомобилей вырос второй год подряд

Ведомости
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Продажи новых автомобилей в России растут уже два года подряд – в 2017 и в 2018 гг., рассказал сегодня руководитель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. В 2019 г. АЕБ также прогнозирует рост, хотя и замедленными темпами.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 г. вырастут на 3,6% до 1,87 млн шт., заявил Шрайбер. В 2017 г. рынок вырос на 12%, а в 2018 г. — на 13% до 1,8 млн автомобилей, отметил он.

В декабре авторынок вырос на 5,6% до 175 000 единиц. Ранее АЕБ не ожидала значительного замедления роста в декабре, предполагая, что покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС. С января 2019 г. НДС, в том числе и на автомобили, вырос с 18 до 20%.

«Мы считаем необходимым сохранить меры государственной поддержки отрасли, хотя по-прежнему они остаются неясными», – говорится в презентации АЕБ. Кроме того, автопроизводителей беспокоит возможное повышение утилизационного сбора и его двойная уплата за автомобили, произведенные или импортированные в Россию для других стран «Евразэс».

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Политика
Новости

Пашинян стал премьер-министром Армении

Ведомости
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Лидер оппозиции Никола Пашинян стал премьер-министром Армении, говорится на сайте правительства страны. Он вступил в должность 14 января. Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян, отмечает агентство «Новости Армении».

Впервые Пашинян был назначен премьер-министром Армении в мае 2018 г. после массовых протестов. Начатые им митинги в апреле привели к отставке предыдущего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, который до этого 10 лет был президентом страны.

В октябре Пашинян объявил о решении уйти в отставку для роспуска парламента и проведения досрочных выборов, при этом он остался исполняющим обязанности председателя кабинета министров. Пашинян объяснил свою отставку тем, что необходимо «положить конец ненасильственной революции, которую мы совершили вместе с проведением быстрых парламентских выборов и возвращением всей власти народу».

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении в декабре. На них победил блок Пашиняна «Мой шаг», получив 70,43% голосов. Второе место заняла партия «Процветающая Армения» (8,27%), ее лидер неоднократно выражал поддержку Пашиняну. Третье место – у партии «Светлая Армения» (6,37%). Республиканская партия Саргсяна с 4,7% голосов не преодолела необходимый барьер.

Первая встреча Путина и Пашиняна. Как это было

Технологии
Новости

«Яндекс» впервые раскрыл число заказов в сервисе «Яндекс.Еда»

Ведомости
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Пользователи сервиса «Яндекс.Еда», запущенного в феврале прошлого года, сделали около 1 млн заказов в декабре 2018 г., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Эту цифру «Яндекс» раскрыл впервые.

Названный компанией показатель свидетельствует о десятикратном росте по сравнению с прошлогодними результатами сервисов FoodFox (куплен «Яндексом» в декабре 2017 г. за 595 млн руб.) и UberEats (перешел к «Яндекс.Такси» после создания совместного предприятия с Uber в феврале и закрыт в мае 2018 г.), отмечает «Яндекс».

Всего к «Яндекс.Еде», по ее собственным данным, подключено 8000 ресторанов-партнеров, сервис доставляет еду в 24 городах России. Финансовые результаты по-прежнему не раскрываются.

Лидером среди онлайн-агрегаторов доставки готовой еды в России сегодня остается Mail.ru Group, которая владеет сервисом Delivery Club и интегрированным с ним ZakaZaka. Число ресторанов-партнеров сервиса превышает 7500, указывалось в отчете Mail.ru Group за III квартал 2018 г. Там же уточнялось, что сервис доступен в 63 российских городах. В Delivery Club не раскрывают количество заказов за декабрь, но указывают, что в ноябре оно превысило 80 000 в день. Таким образом, «Яндекс.Еда» пока уступает конкуренту, пишет газета.

Что сейчас находится на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»

Политика
Новости

Путин поручил провести всестороннее расследование взрыва в Ростовской области

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал Путину по телефону о ситуации и принимаемых мерах, отмечается в сообщении. Президент дал ему поручение оказать всестороннюю помощь пострадавшим, говорится там же.

В понедельник, 14 января, в Шахтах произошло обрушение двух этажей девятиэтажного дома. В результате погибла одна женщина, пострадавших двое, судьба четверых жильцов неизвестна, уточняет пресс-служба регионального правительства. МЧС, СКР и губернатор назвали предварительной причиной произошедшего взрыв бытового газа. «Это взрыв бытового газа. Совершенно точно», – сказал Голубев.

Управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина взрыва в многоэтажном доме – неисправность газового оборудования или его ненадлежащая эксплуатация, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В конце декабря в Магнитогорске произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате обрушения одного подъезда погибло 39 человек. Основная версия произошедшего – взрыв бытового газа. СКР также возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Бизнес
Новости

«Почта банк» начал открывать офисы в супермаркетах «Пятерочка»

Ведомости
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«Почта банк» начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка», сообщает пресс-служба X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов. Всего банк откроет более 50 таких отделений в супермаркетах сети по всей стране, первые три уже начали работать в Санкт-Петербурге и Калуге. 

В числе первых городов, где появятся новые офисы «Почта банка», – Оренбург, Пенза, Самара, Челябинск. По итогам пилотного этапа, который продлится полгода, стороны примут решение о его масштабировании, отмечается в сообщении. В новых точках банка его клиенты смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит, снять наличные или пополнить счет. Часть таких точек оборудуют банкоматами.

С помощью проекта «Почта банк» рассчитывает за год приобрести около 500 000 новых клиентов из числа посетителей магазинов и в несколько раз нарастить объемы выдач кобрендовой карты «Пятерочка», а также других продуктов банка.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе Лето-банка. «Почта России» и ВТБ владеют по 49,9% его акций, две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко. В августе 2017 г. банк выпустил кобрендовую карту «Пятерочка».

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