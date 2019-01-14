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Лавров призвал Токио избегать «односторонней риторики» в работе над мирным договором

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Японию избегать «односторонней риторики» в публичном пространстве при работе над мирным договором с Россией. Об этом он заявил перед началом переговоров между странами, его обращение опубликовано на сайте МИДа.

«Хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров, как по форме организации переговоров, так, конечно, и по существу работы над мирным договором», – заявил Лавров. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее договорились, что работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве. По словам Лаврова, в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп.

В понедельник, 14 января, в Москве проходит первый раунд переговоров Лаврова с министром иностранных дел Японии. Их главная тема – заключение мирного договора между Токио и Москвой, которому мешает территориальный спор о Курильских островах. Япония претендует на четыре южных острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Однако Россия считает их своими по итогам Второй мировой войны.

В ноябре 2018 г. Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора. В январе японский премьер сказал о необходимости подписания документа, а также рассуждал о необходимости добиться согласия жителей спорных территорий Курил на переход принадлежности островов Японии. После этого посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в российский МИД и попросили не искажать суть договоренностей лидеров двух стран об ускорении переговорного процесса.

Спорные острова: между Россией и Японией