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Политика / Международные отношения

СМИ узнали о новом предложении Японии по Курилам

Токио предложит Москве отказаться от права требовать компенсации
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Власти Японии собираются предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с Южными Курильскими островами. Такое предложение Токио может сделать Москве во время очередного раунда переговоров об условиях мирного договора, пишет японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

По информации источников, дополнительное соглашение, содержащее данное предложение, стороны могут подписать одновременно с мирным договором. Документ будет способствовать урегулированию послевоенных разногласий и позволит укрепить двусторонние отношения, отмечает газета.

Пункт об отказе от взаимных претензий содержится в советско-японской декларации 1956 г. (после подписания этого документа фактически была прекращена война, восстановлены дипломатические отношения). Однако японское правительство до сих пор придерживалось позиции (в соответствии с трактатом о торговле и границах 1855 г.), что Южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), которые Япония считает своей «северной территорией», после окончания войны 1945 г. были оккупированы Россией. Власти Японии сохраняли за собой право требовать от Москвы компенсации в пользу государства и японцев из-за оккупации, поясняет издание.

Требования о выплате компенсаций может усложнить переговоры с Россией о мирном договоре, рассказали газете источники в японском правительстве. Япония склоняется к варианту, при котором она сама выплатит компенсации японцам, ранее проживавшим на островах и потерявшим права на землю, уточнили источники. На данный момент речь идет о выплатах около 6000 японцам. При этом Токио считает, что у Москвы вряд ли есть какие-либо ответные претензии по Курильским островам.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе совместной декларации от 1956 г. Согласно девятому пункту декларации, власти СССР согласились передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии, что фактически передача произойдет только после заключения мирного договора. Правительства обоих стран ратифицировали декларацию 8 декабря 1956 г. Но в 1960 г., после того как Япония и США заключили договор о безопасности, СССР аннулировал обязательства по передаче островов. Советское правительство требовало от Японии вывода всех иностранных войск с ее территории для выполнения ранее одобренных обязательств.

Ранее Абэ заявил, что 2019 г. станет кульминационным в переговорах с Россией. В эфире японского телеканала NHK премьер сказал, что заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности.

По словам японского премьера, сейчас на четырех спорных островах живут россияне и территориальную проблему невозможно разрешить, пока они не согласятся с переходом принадлежности. «Наш подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран», – отметил Абэ.

В январе (ориентировочно 21 января) премьер Японии должен прибыть в Россию с официальным визитом, 14 января в Москву должен приехать министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Спорные острова: между Россией и Японией

Комментарии
bogdanov7080
11:43 08.01.2019
Если после Украины режим сдаст ещё и Курилы никаких шансов удержать власть у него не останется. Как ни врубай пропаганду для баранов
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