СМИ узнали о новом предложении Японии по Курилам

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Советское правительство обещало передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды
Yuri Maltsev / REUTERS
Власти Японии собираются предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с Южными Курильскими островами. Такое предложение Токио может сделать Москве во время очередного раунда переговоров об условиях мирного договора, пишет японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.
По информации источников, дополнительное соглашение, содержащее данное предложение, стороны могут подписать одновременно с мирным договором. Документ будет способствовать урегулированию послевоенных разногласий и позволит укрепить двусторонние отношения, отмечает газета.
Пункт об отказе от взаимных претензий содержится в советско-японской декларации 1956 г. (после подписания этого документа фактически была прекращена война, восстановлены дипломатические отношения). Однако японское правительство до сих пор придерживалось позиции (в соответствии с трактатом о торговле и границах 1855 г.), что Южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), которые Япония считает своей «северной территорией», после окончания войны 1945 г. были оккупированы Россией. Власти Японии сохраняли за собой право требовать от Москвы компенсации в пользу государства и японцев из-за оккупации, поясняет издание.
Требования о выплате компенсаций может усложнить переговоры с Россией о мирном договоре, рассказали газете источники в японском правительстве. Япония склоняется к варианту, при котором она сама выплатит компенсации японцам, ранее проживавшим на островах и потерявшим права на землю, уточнили источники. На данный момент речь идет о выплатах около 6000 японцам. При этом Токио считает, что у Москвы вряд ли есть какие-либо ответные претензии по Курильским островам.
В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе совместной декларации от 1956 г. Согласно девятому пункту декларации, власти СССР согласились передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии, что фактически передача произойдет только после заключения мирного договора. Правительства обоих стран ратифицировали декларацию 8 декабря 1956 г. Но в 1960 г., после того как Япония и США заключили договор о безопасности, СССР аннулировал обязательства по передаче островов. Советское правительство требовало от Японии вывода всех иностранных войск с ее территории для выполнения ранее одобренных обязательств.
Ранее Абэ заявил, что 2019 г. станет кульминационным в переговорах с Россией. В эфире японского телеканала NHK премьер сказал, что заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности.
По словам японского премьера, сейчас на четырех спорных островах живут россияне и территориальную проблему невозможно разрешить, пока они не согласятся с переходом принадлежности. «Наш подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран», – отметил Абэ.
В январе (ориентировочно 21 января) премьер Японии должен прибыть в Россию с официальным визитом, 14 января в Москву должен приехать министр иностранных дел Японии Таро Коно.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
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Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
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Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
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Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
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Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
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Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
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Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
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Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
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Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
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Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
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Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
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Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ