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Комитет Госдумы отложил законопроект об оскорблениях власти до отзыва правительства

Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи сегодня решил отложить обсуждение законопроектов об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбления власти до официального отзыва правительства. «Нормы слишком широкие, и наша с вами задача – понять перспективы двух данных законопроектов. Они во многом, конечно же, будут зависеть от позиции правительства. Мы будем ждать позицию правительства по данным законопроектам. И только после этого возобновим, соответственно, обсуждение этих законопроектов в комитете», – сказал председатель комитета Леонид Левин.

В ходе расширенного заседания комитета против одобрения законопроектов в нынешнем виде высказались представители Генпрокуратуры, а также Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора. По оценке ведомств, законопроекты недоработаны и в ряде случаев могут повлечь «необоснованное ограничение конституционных прав граждан».

По сообщению «Интерфакса», решение о целесообразности поддержки или неподдержки законопроектов не принималось, но Левин выразил надежду, что на следующий день позиция правительства станет известна депутатам.

Пакет поправок внесли в Думу в середине декабря сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Они предложили за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000 руб., юрлиц – на сумму от 400 000 до 1 млн руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Клишас сегодня просил рекомендовать пакет в первом чтении, указав, что ответственность за фейки и оскорбительные публикации в его законопроектах «достаточно» мягкая, а возможные злоупотребления может исправить суд. Левин возразил, что законопроекты не должны возмущать общество. «Нам нужно постараться сделать так, чтобы мы этим законопроектом не доводили до судебной практики, которая бы вызывала в итоге общественный резонанс, как это было с 282-й статьей по репостам», – сказал он.