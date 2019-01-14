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Мэр Гданьска умер после покушения на концерте

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, пострадавший в результате нападения с ножом, умер, сообщает Польское радио со ссылкой на Томаша Стефаньяка, главного врача Университетского клинического центра в Гданьске. BBC подтверждает эту информацию, ссылаясь на сотрудников больницы. Адамовичу было 53 года.

Нападение на мэра Гданьска произошло во время ежегодного благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». По словам очевидцев, злоумышленник залез на сцену, когда на ней был Адамович, и ударил того ножом. Нападавший кричал со сцены, что ранее его незаконно осудили и пытали в тюрьме, пишет BBC. Он говорил, что попал в тюрьму при прежнем польском правительстве, когда правящей партией была «Гражданская платформа», где в прошлом состоял и Адамович.

Адамович при нападении получил ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости. Он был госпитализирован в критическом состоянии и перенес операцию, но врачам не удалось его спасти.

Нападавшего задержали, он арестован. Мужчине 27 лет.

Адамович управлял Гданьском 20 лет. На местных выборах, которые состоялись в прошлом году, он получил 65% голосов. Президент Польши Анджей Дуда и премьер страны Матеуш Моравецкий осудили нападение на мэра Гданьска. Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский назвал нападение «актом необъяснимого варварства».