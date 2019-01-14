Политика

Новости

В Китае вынесли смертный приговор гражданину Канады

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, передает Reuters. Канадские власти обвинили КНР в произвольном применении высшей меры наказания.

«Правительство, как и все наши международные друзья и союзники, крайне обеспокоено тем, что Китай начал произвольное вынесение смертных приговоров», – заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

В понедельник Народный суд средней ступени Даляня приговорил к смертной казни канадца Роберта Ллойда Шелленберга по обвинению в контрабанде более 220 кг метамфетамина и постановил конфисковать его имущество. В ноябре суд приговорил Шелленберга к 15 годам лишения свободы, однако прокуратура сочла такое наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.

Канадец стал первым за последние девять лет иностранцем, приговоренным в Китае к высшей мере наказания. Адвокат Шелленберга сказал Reuters, что его доверитель, скорее всего, будет подавать апелляцию.

Каких чиновников в Китае наказывают с особой строгостью