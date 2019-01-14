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Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского института

Российский миллиардер Виктор Вексельберг был исключен из попечительского совета Массачусетского технологического института (MIT) вскоре после попадания под американские санкции в апреле 2018 г. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представителя университета.

Вексельберг был впервые избран в попечительский совет MIT в 2013 г. Но отношения бизнесмена с университетом берут начало минимум с 2010 г., когда MIT договорился с российским правительством о возможности осуществлять образовательную и исследовательскую деятельность в России.

В июне 2010 г. Вексельберг стал президентом инновационного фонда «Сколково» и тогда же помог организовать визит президента Дмитрия Медведева в американскую Кремниевую долину. В 2015 г. Вексельберга переизбрали в попечительский совет MIT, несмотря ухудшение отношений между Россией и США после присоединения Крыма в 2014 г.

В 2016 г. Вексельберг также стал членом сообщества Уильяма Бартера Роджерса, в котором состоят крупнейшие благотворители MIT. В 2017-2018 гг. он пожертвовал не менее $50 000, отмечает издание со ссылкой на документы сообщества. Кроме того, в 2017 г. компания Вексельберга «Ренова» объявила о стипендиальной программе для российских студентов, обучающихся в MIT.

Вексельберг и его «Ренова» попали под блокирующие санкции США 6 апреля 2018 г. В сообщении американского минфина говорилось, что санкции против бизнесмена были наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников». Ограничительные меры запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с фигурантами черного списка финансовые операции. Представитель Вексельберга сообщал, что бизнесмен намерен оспорить свое включение в санкционный список в суде.

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