Трамп и Эрдоган обсудили создание «зоны безопасности» на севере Сирии
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили создание на севере Сирии «зоны безопасности, очищенной от террористов», передает турецкое агентство Anadolu.
Лидеры стран заключили, что такая буферная зона должна формироваться на основе принципа территориальной целостности Сирии. Эрдоган поддержал решение США о выводе войск из Сирии и отметил готовность Турции поддержать своего партнера по НАТО, указывает агентство.
Ранее Трамп сообщал на своей странице в Twitter о возможности создания так называемой зоны безопасности в 20 миль (около 32 км). Говоря о начале вывода американских войск из Сирии, Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, если Анкара развернет военные действия против сирийских курдов.
Турецкие власти заявляют, что они не намерены атаковать курдов, но выступают лишь против представителей Рабочей партии Курдистана и ее сирийских ответвлений — PYD (партия «Демократический союз») и YPG («Отряды народной самообороны»), которые Анкара называет террористическими. PYD/YPG являлись союзниками США в борьбе против запрещенной в России террористической организации ИГ. Трамп подчеркивал, что сирийские курды внесли самый большой вклад в победу над ИГ.