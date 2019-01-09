На севере Сирии возникла неопределенность после объявления о выводе войск США

Некоторые страны пытаются убедить США отказаться от вывода войск Khalil Ashawi/REUTERS

Турция хочет «скоординировать вывод США из Сирии с Российской Федерацией», заявил в среду, выступая в турецком парламенте, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу (цитата по Bloomberg). По его словам, некоторые страны пытаются убедить США отказаться от вывода войск (о намерении сделать это президент Дональд Трамп объявил в конце прошлого года), при этом «Вашингтон испытывает трудности по вопросу разрыва сотрудничества» с военизированными курдскими формированиями YPG в Сирии, которые Анкара считает филиалом запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

Ситуация в Сирии станет главной темой предстоящего визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, как сообщил журналистам в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ожидается «в достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей», хотя конкретные даты еще не определены.

Ранее во время визита в Турцию в начале этой недели американской делегации не удалось достичь договоренности о параметрах вывода войск. Однако советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что одним из условий вывода американских войск из Сирии является неприменение Турцией силы против курдских отрядов YPG.

Между тем замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил в среду о возобновлении контактов с курдскими группами «в связи с турецкой интервенцией», подчеркнув, что «альтернативы диалогу с курдами нет» (цитата по «Интерфаксу»). В некоторые районы, ранее подконтрольные курдам, вошли подразделения сирийской правительственной армии. Со вторника в районе города Манбидж на севере Сирии, где ранее американские патрули сдерживали попытки действий турецких сил против YPG, появились и патрули российской военной полиции. По словам генерала Сергея Соломатина, патрулирование производится в районе западнее Манбиджа вдоль тыловой границы установленной ранее по соглашению с Турцией и Ираном зоны безопасности шириной 5 км по маршруту длиной 27 км.

Пока действия сирийских и российских патрулей можно считать прощупыванием ситуации в связи с планами вывода американских войск и возникшей неопределенностью, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. При этом их столкновения с силами США или Турции исключаются – так, ситуацию в Сирии на днях обсуждали по телефону начальники штабов американских и российских вооруженных сил.

В то же время важно отметить, что в анклаве Идлиб последние дни успешно развивается наступление отрядов группировки HTS (создана на основе запрещенной в России «Ан-Нусры». – «Ведомости»), продолжает эксперт. Очевидно, что эта группировка в сложившейся обстановке хочет получить контроль над наиболее важными дорогами и другими стратегическими позициями. Если она захватит весь анклав, то операция против HTS, в которой могут принять участие и российские ВКС, становится весьма вероятной, полагает Мураховский.