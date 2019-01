Мадуро распорядился продавать 15% нефти Венесуэлы за местную криптовалюту

Технологии

Жаров: ликвидация британского юрлица Telegram не повлияет на его блокировку в России

Ликвидация британской компании Telegram Messenger LLP не повлияет на блокировку мессенджера в России, заявил журналистам руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Его слова передает «Интерфакс».

Именно эту компанию в июне 2017 г. Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации. Жаров пояснил, что юридическое изменение организации не влияет на исполнение или неисполнение законодательства конкретным организатором распространения информации. В данном случае – мессенджером Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров 19 декабря 2018 г. попросил исключить компанию Telegram Messenger LLP, существующую с 2014 г., из реестра юридических лиц Великобритании. На сайте реестра уже появилось уведомление, что в течение двух месяцев компания будет ликвидирована.

В апреле 2018 г. Telegram оказался заблокирован в России по решению суда. Компания отказалась выполнить требования ФСБ о передаче службе ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Сейчас Telegram на своем сайте сообщает пользователям, что может делиться их данными с двумя юрлицами, входящими в группу компаний Telegram. Это головная компания Telegram Group Inc. (Британские Виргинские острова) и расположенная в Дубае Telegram FZ-LLC. Та же Telegram Group Inc. фигурировала в документах для инвесторов ICO как головная компания для TON Issuer Inc., которая, в свою очередь, продавала будущую криптовалюту мессенджера – Grams. Обе эти компании отчитывались перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении от инвесторов $1,7 млрд в двух раундах.

