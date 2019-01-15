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Мадуро распорядился продавать 15% нефти Венесуэлы за местную криптовалюту

Президент Венесуэлы, выступая перед парламентом страны (национальной ассамблеей), объявил, что государственные нефтяные компании должны продавать 15% нефти за национальную криптовалюту — petro, передает El Nacional.

«Компании могут мне доверять. Давайте сделаем экономику продуктивной за эти шесть лет», — подчеркнул он.

Также во время выступления он поднял цену petro с 9000 до 36 000 боливаров.

Мадуро объявил о создании системы национальной криптовалюты, которая будет обеспечены баррелями нефти, в декабре 2017 г. Год спустя венесуэльский президент после встречи с российским лидром Владимиром Путиным объявил, что страна планирует перевести все расчеты в нефтяной индустрии на petro. С таким предложением он тогда же обратился и к России.

В первый день предварительных продаж petro 20 февраля 2018 г. Венесуэла привлекла заявок на $735 млн. Национальная ассамблея называла petro незаконной валютой.