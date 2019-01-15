Новости
Политика
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Мадуро распорядился продавать 15% нефти Венесуэлы за местную криптовалюту

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Президент Венесуэлы, выступая перед парламентом страны (национальной ассамблеей), объявил, что государственные нефтяные компании должны продавать 15% нефти за национальную криптовалюту — petro, передает El Nacional.

«Компании могут мне доверять. Давайте сделаем экономику продуктивной за эти шесть лет», — подчеркнул он.

Также во время выступления он поднял цену petro с 9000 до 36 000 боливаров.

Мадуро объявил о создании системы национальной криптовалюты, которая будет обеспечены баррелями нефти, в декабре 2017 г. Год спустя венесуэльский президент после встречи с российским лидром Владимиром Путиным объявил, что страна планирует перевести все расчеты в нефтяной индустрии на petro. С таким предложением он тогда же обратился и к России.

В первый день предварительных продаж petro 20 февраля 2018 г. Венесуэла привлекла заявок на $735 млн. Национальная ассамблея называла petro незаконной валютой.

Политика
Новости

Издательство сообщило о цензуре в комиксе о супергерое из-за экспертизы Роспотребнадзора

Ведомости
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Издательство «Комильфо» вынуждено было внести «цензурные правки» при печати книги о супергерое Дэдпуле после консультации с экспертом Роспотребнадзора. Об этом рассказал главный редактор издательства Роман Дмитровский.

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Политика
Новости

Руководитель NASA выразил готовность посетить Россию после разговора с Рогозиным

Ведомости
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Руководитель NASA готов посетить Россию по приглашению руководителя директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации.

Рогозин и Брайденстайн 14 января 2019 г. провели телеконференцию, говорится в сообщении. Они «подчеркнули, что “Роскосмос” и NASA преданы делу совместного освоения космоса» и договорились о продолжении сотрудничества.

Директор «Роскосмоса» пригласил руководителя NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или «Байконур», «чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы». Брайденстайн подтвердил готовность приехать с рабочим визитом.

Как рассказали «Коммерсанту» два источника в ракетно-космической отрасли, разговор продлился 40 минут. По данным газеты, изначально о переговорах официально не сообщалось из-за «договоренностей о согласовании и одновременном выпуске совместного пресс-релиза». Ни на сайте NASA, ни в его Twitter, ни в Twitter Брайденстайна сообщений о разговоре с Рогозиным на момент публикации новости не появилось.

В октябре 2018 г. Брайденстайн впервые посетил Россию, после чего объявил, что с Рогозина, находящегося под американскими санкциями с 2014 г., временно сняли ограничения, чтобы он смог приехать в США. В начале января 2019 г. NASA объявило, что визит отложен. Руководитель ведомства подтвердил эту информацию, отметив, что многие сенаторы посчитали приглашение директора «Роскосмоса» в США «не очень хорошей идеей».

Рогозин назвал решение NASA «неприглядной историей» и «эпизодом противостояния между [президентом США Дональдом] Трампом и конгрессом». Он подчеркнул, что готов принять Брайденстайна в России.

Политика
Новости

Трамп и Эрдоган обсудили создание «зоны безопасности» на севере Сирии

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Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили создание на севере Сирии «зоны безопасности, очищенной от террористов», передает турецкое агентство Anadolu.

Лидеры стран заключили, что такая буферная зона должна формироваться на основе принципа территориальной целостности Сирии. Эрдоган поддержал решение США о выводе войск из Сирии и отметил готовность Турции поддержать своего партнера по НАТО, указывает агентство.

Ранее Трамп сообщал на своей странице в Twitter о возможности создания так называемой зоны безопасности в 20 миль (около 32 км). Говоря о начале вывода американских войск из Сирии, Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, если Анкара развернет военные действия против сирийских курдов.

Турецкие власти заявляют, что они не намерены атаковать курдов, но выступают лишь против представителей Рабочей партии Курдистана и ее сирийских ответвлений — PYD (партия «Демократический союз») и YPG («Отряды народной самообороны»), которые Анкара называет террористическими. PYD/YPG являлись союзниками США в борьбе против запрещенной в России террористической организации ИГ. Трамп подчеркивал, что сирийские курды внесли самый большой вклад в победу над ИГ.

Политика
Новости

Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского института

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Российский миллиардер Виктор Вексельберг был исключен из попечительского совета Массачусетского технологического института (MIT) вскоре после попадания под американские санкции в апреле 2018 г. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представителя университета.

Вексельберг был впервые избран в попечительский совет MIT в 2013 г. Но отношения бизнесмена с университетом берут начало минимум с 2010 г., когда MIT договорился с российским правительством о возможности осуществлять образовательную и исследовательскую деятельность в России.

В июне 2010 г. Вексельберг стал президентом инновационного фонда «Сколково» и тогда же помог организовать визит президента Дмитрия Медведева в американскую Кремниевую долину. В 2015 г. Вексельберга переизбрали в попечительский совет MIT, несмотря ухудшение отношений между Россией и США после присоединения Крыма в 2014 г.

В 2016 г. Вексельберг также стал членом сообщества Уильяма Бартера Роджерса, в котором состоят крупнейшие благотворители MIT. В 2017-2018 гг. он пожертвовал не менее $50 000, отмечает издание со ссылкой на документы сообщества. Кроме того, в 2017 г. компания Вексельберга «Ренова» объявила о стипендиальной программе для российских студентов, обучающихся в MIT.

Вексельберг и его «Ренова» попали под блокирующие санкции США 6 апреля 2018 г. В сообщении американского минфина говорилось, что санкции против бизнесмена были наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников». Ограничительные меры запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с фигурантами черного списка финансовые операции. Представитель Вексельберга сообщал, что бизнесмен намерен оспорить свое включение в санкционный список в суде.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Прокуратура Украины заподозрила экс-министра обороны в госизмене

Ведомости
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Генпрокуратура Украины подозревает бывшего министра обороны страны Дмитрия Саламатина в государственной измене в пользу России, сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Саламатин подозревается в «участии в составе преступной организации [экс-президента Виктора] Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» через «вытеснение Украины из мировых рынков оружия» в пользу России, написал Луценко.

По данным прокуратуры, Саламатин умышленно сорвал контракт Харьковского конструкторского бюро машиностроения, производителя самолетов «Антонов», СВТФ «Прогресс» и минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники, что привело к убыткам на $560 млн.

Януковича на Украине обвиняют также в госизмене и пособничестве российским властям. Экс-президент уехал из страны после февральских событий на майдане в 2014 г. С этого момента он находится в России, пользуясь предоставлением временного убежища.

Политика
Новости

В Киево-Печерской Лавре загорелось двухэтажное здание

Ведомости
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В Киево-Перчерской Лавре загорелось двухэтажное здание, относящееся к монастырскому комплексу, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Площадь возгорания составляет 200 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 16.17 (17.15 мск). По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже здания, а затем распространился на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 пожарных.

«Горит недействующее двухэтажное здание, которое предусмотрено под реконструкцию. Оно не на территории лавры, она рядом и входит в архитектурный комплекс. Крыша дома горит», – уточнила агентству УНИАН представитель ГСЧС.

Около 21.00 мск ГСЧС сообщила, что пожар локализован, а затем и ликвидирован на площади 400 кв. м. При пожаре частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп отклонил предложение однопартийца возобновить работу правительства

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение своего однопартийца сенатора от республиканской партии Линдси Грэма о временном возобновлении работы правительства, передает Reuters.

Начиная с 22 декабря часть федеральных американских госорганов не работают из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун начался из-за того, что конгресс не смог утвердить бюджет – демократы отказались поддержать проект, предполагающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп допускал возможность введения в стране чрезвычайного положения, что позволило бы ему профинансировать строительство стены из средств Пентагона без согласования с конгрессом. В воскресенье Грэм призвал Трампа, прежде чем объявлять о режиме ЧП, на три недели возобновить работу правительства для возможности дополнительного обсуждения бюджетных расходов.

Нынешняя приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования стала самой длительной в истории страны. Не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

Технологии
Новости

Жаров: ликвидация британского юрлица Telegram не повлияет на его блокировку в России

Ведомости
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Ликвидация британской компании Telegram Messenger LLP не повлияет на блокировку мессенджера в России, заявил журналистам руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Его слова передает «Интерфакс».

Именно эту компанию в июне 2017 г. Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации. Жаров пояснил, что юридическое изменение организации не влияет на исполнение или неисполнение законодательства конкретным организатором распространения информации. В данном случае – мессенджером Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров 19 декабря 2018 г. попросил исключить компанию Telegram Messenger LLP, существующую с 2014 г., из реестра юридических лиц Великобритании. На сайте реестра уже появилось уведомление, что в течение двух месяцев компания будет ликвидирована.

В апреле 2018 г. Telegram оказался заблокирован в России по решению суда. Компания отказалась выполнить требования ФСБ о передаче службе ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Сейчас Telegram на своем сайте сообщает пользователям, что может делиться их данными с двумя юрлицами, входящими в группу компаний Telegram. Это головная компания Telegram Group Inc. (Британские Виргинские острова) и расположенная в Дубае Telegram FZ-LLC. Та же Telegram Group Inc. фигурировала в документах для инвесторов ICO как головная компания для TON Issuer Inc., которая, в свою очередь, продавала будущую криптовалюту мессенджера – Grams. Обе эти компании отчитывались перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении от инвесторов $1,7 млрд в двух раундах.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Политика
Новости

Путин поручил создать всероссийского оператора по утилизации мусора

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании всероссийского оператора системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

Документ опубликован на официальном интернет-портале.

Компания создается для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, управления этой системой, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта «Экология». Учредителем оператора будет Министерство природных ресурсов и экологии, говорится в документе.

Правительству России предписано до 1 января 2020 г. «обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов, предусматривающей: интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных отходов по каждому субъекту РФ». Региональные системы учета твердых коммунальных отходов создаются «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении».

В начале декабря 2018 г. о создании такой компании писал РБК. По информации издания, интегратор региональных операторов по обращению с отходами должен получить из бюджета более 75 млрд руб. Компания будет координировать работу региональных операторов по переработке и утилизации мусора.

В России с начала 2019 г. стартовала реформа сбора бытового мусора. Она должна снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла мусоропереработки. Плата за вывоз отходов, которую станут получать непосредственно операторы, будет зависеть от предложенных ими тарифов (их утвердит государство). По данным Минприроды, с 2019 г. платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на 5%, а в последующие годы рост должен быть на уровне инфляции.

К 2024 г. государство хотело бы достичь утилизации 36% твердых коммунальных отходов против нынешних 4%. По оценке Минпромторга, России необходимо около 130 мусороперерабатывающих заводов.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Китае вынесли смертный приговор гражданину Канады

Ведомости
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Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, передает Reuters. Канадские власти обвинили КНР в произвольном применении высшей меры наказания.

«Правительство, как и все наши международные друзья и союзники, крайне обеспокоено тем, что Китай начал произвольное вынесение смертных приговоров», – заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

В понедельник Народный суд средней ступени Даляня приговорил к смертной казни канадца Роберта Ллойда Шелленберга по обвинению в контрабанде более 220 кг метамфетамина и постановил конфисковать его имущество. В ноябре суд приговорил Шелленберга к 15 годам лишения свободы, однако прокуратура сочла такое наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.

Канадец стал первым за последние девять лет иностранцем, приговоренным в Китае к высшей мере наказания. Адвокат Шелленберга сказал Reuters, что его доверитель, скорее всего, будет подавать апелляцию.

Каких чиновников в Китае наказывают с особой строгостью

Политика
Новости

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Ведомости
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters. Решение поддержал 41 член исполкома ОЗХО. Теперь у стран – членов ОЗХО, среди которых Россия, есть 90 дней на то, чтобы опротестовать решение исполкома.

С просьбой внести «Новичок» в Список 1 приложения к Конвенции по запрещению химического оружия обратились США, Великобритания и Нидерланды после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В этот список входят, например, зарин и иприт (горчичный газ) и VX. После завершения всех процедур «Новичок» станет первым веществом, внесенным в список ОЗХО с 1997 г., когда этот документ был принят.

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском городке Солсбери в начале марта 2018 г. Их госпитализировали с подозрением на отравление неустановленным ядом. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), созданным в России. Российская сторона эти обвинения отвергла, сообщив, что химическое оружие в стране было уничтожено еще в 2017 г. под контролем ОЗХО.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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