Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

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Производители допустили рост цен на шампанское из-за повышения НДС

Повышение основной ставки НДС в России c 18 до 20% может привести к росту розничной цены на шампанское, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора Ассоциации производителей игристых вин Алана Соколова. Повышенная ставка налога начала действовать с 1 января.

«То есть на полке этот процент выразится от 5 до 10% в зависимости от аппетитов дистрибуторов и розницы, сколько они наценивают», — предупредил собеседник агентства.

Ранее директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предупреждал, что повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к росту потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%. Он говорил, что потребители увидят изменение ценников на прилавках лишь через один-два месяца, поскольку переговоры об изменении цен занимают минимум 30 дней, а перед новым годом у многих ритейлеров есть мораторий на прием новых прейскурантов от поставщиков.

Востриков подчеркивал, что повышение ставки НДС с 18 до 20% повлияет не только на отпускные цены продуктов, но и на стоимость сырья, оборудования, упаковки. «Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4 до 12% повышения себестоимости», – говорил он.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам прошлого года составила 4,3%. Продовольственные товары в 2018 г. дорожали на 4,7%, а цены на алкогольные напитки увеличились на 1,3%, уточняло ведомство.