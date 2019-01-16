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Политика
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«Новатэк» отчитался об увеличении добычи и продажи газа

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«Новатэк» нарастил добычу природного газа в 2018 г. до 68,81 млрд куб. м, что на 8,5% превышает показатель предыдущего года, говорится в сообщении компании.

В целом добыча углеводородов выросла на 6,9% до 548,4 млн барр. нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов увеличилась на 0,2% до 11,8 млн т.

По предварительным данным, «Новатэк» реализовал 72,12 млрд куб. м природного газа, включая СПГ. Это почти на 11% больше, чем в 2017 г. На внутреннем рынке было продано 66,1 куб. м природного газа. На международных рынках компания реализовала 6,04 млрд куб. м СПГ. В декабре 2017 г. началась отгрузка СПГ с проекта «Ямал СПГ».

«Ямал СПГ» является первым заводом «Новатэка» по производству сжиженного природного газа. В декабре 2018 г. компания запустила третью очередь завода, после чего предприятие вышло на полную мощность в 16,5 млн т СПГ в год. Следующим проектом «Новатэка» должен стать «Арктик СПГ – 2», рассчитанный на производство 19,8 млн т СПГ в год.

«Новатэк» является крупнейшим частным производителем природного газа в России, разрабатываемые участки компании преимущественно располагаются в Ямало-Ненецком автономном округе.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Политика
Новости

ММК заявил о готовности помочь в расселении пострадавшего дома в Магнитогорске

Ведомости
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Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) готов принять участие в финансировании расселения пострадавшего от взрыва многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом говорится в заявлении председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова.

ММК подключился к поисково-спасательным работам и ликвидации последствий аварии в первые часы после произошедшей 31 декабря трагедии, направив на место происшествия более сотни сотрудников и спецтехнику, отмечает Рашников. Кроме того, компания выделила около 100 млн руб. на оказание адресной помощи пострадавшим.

Полностью расселить пострадавшую десятиэтажку во вторник распорядился президент Владимир Путин. Он поддержал желание жильцов переселиться, несмотря на то что в пострадавшем доме жить можно. «39 погибших, я людей понимаю», – сказал глава государства.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате полностью обрушился седьмой подъезд дома, погибли 39 человек. По итогам экспертизы уцелевшую часть дома признали безопасной для проживания. После этого региональные власти решили разделить 12-подъездный дом на два, демонтировав обрушившийся седьмой и пострадавший восьмой подъезды. Жителей этот вариант не устроил, они призвали расселить дом полностью.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

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Политика
Новости

Гудков подал в суд иск к Минюсту

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, избранный в прошлом году председателем партии «Гражданская инициатива», подал в Замоскворецкий суд иск к Министерству юстиции. Об этом политик сообщил на странице в Facebook.

Ранее министерство не признало решения съезда партии об избрании Гудкова председателем, изменении ее устава и переименовании в Партию перемен. «Никаких аргументов Министерство юстиции нам не представило. Этот иск – первый шаг. Избрание председателя – внутреннее дело партии, ведомство не может вмешиваться в него и не признавать», – прокомментировал подачу иска Гудков «Коммерсанту».

Гудков пояснил изданию, что претензии ведомства к пунктам устава партии касаются положений, которые сохранились из прежнего устава. «В 2013 г. к ним не было никаких вопросов, тот устав пропустили», – добавил он, отметив, что сейчас у Минюста нет претензий к новым пунктам, однако они появились к старым.

По его словам, члены партии в ближайшее время должны решить, подавать ли второй иск к Минюсту по поводу устава либо на съезде вносить изменения в документ.

В июне 2018 г. телеведущая Ксения Собчак предложила кандидатуру Гудкова на пост председателя Партии перемен. Гудков накануне съезда стал членом партии. В политический совет партии тогда вошли сама Собчак, сын Бориса Немцова Антон Немцов, экс-руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, юрист Елена Лукьянова, политтехнолог Марина Литвинович, бывший председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев, экс-руководитель «Открытой России» Михаила Ходорковского Александр Соловьев.

О создании совместной партии Гудков и Собчак объявили перед выборами президента. Телеведущая участвовала в президентских выборах от партии «Гражданская инициатива». Она набрала 1,7% голосов избирателей.

Как прошел съезд Партии перемен

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В Москве задержали гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски»

Ведомости
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В Москве по подозрению в мошенничестве задержали гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева, пишет РБК со ссылкой на два источника на алкогольном рынке. По информации одного из них, Савельев в момент задержания находился в офисе компании. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), отмечает РБК.

Владелец АСГ Андрей Стрелец подтвердил РБК информацию о задержании и сообщил, что это связано «с деятельностью Игоря Савельева», но «никак не связанной с АСГ». Компания работает в штатном режиме, сказал Стрелец.

«Происходящее не связано... с деятельностью АСГ. Компания продолжает работу в обычном режиме. Новым генеральным директором назначена Елена Тябутова, действующий финансовый директор АСГ. Это назначение позволит сохранить преемственность в управлении бизнесом и обеспечит работу компании в нормальном режиме», – прокомментировали ситуацию «Ведомостям» в АСГ. Савельев прекратил трудовой контракт с группой, пояснив, что личные обстоятельства не позволяют ему в полной мере сосредоточиться на задачах компании, уточнили в АСГ.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

Выбор редактора
Политика
Новости

Губернатор Челябинской области объяснил свои слова о «пляске на костях»

Ведомости
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объяснил свое заявление о «пляске на костях» и попытке «раскачать ситуацию», которое он сделал после того, как жители пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске начали собирать подписи за полное расселение дома.

В беседе с корреспондентом «Ведомостей» после совещания с президентом Владимиром Путиным Дубровский заявил, что тогда «немного о другом говорил». «Действительно, была на тот момент трагедия, очень эмоциональная была ситуация, а люди начали на этой ситуации пиариться. Вот все, что я тогда говорил», – сказал Дубровский. Он добавил, что местные власти всегда говорили одно и то же: «есть техническая экспертиза, которая позволяет нам принимать решения оставить людей с первого по четвертый подъезд проживать и в подъезде 11-12. Экспертиза позволяет это делать».

«Президент сейчас говорил об эмоциях людей, он сказал, что у людей есть эмоции и мы с этими эмоциями должны согласиться», – заключил губернатор. На совещании Путин распорядился полностью расселить пострадавший от взрыва дом.

В Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв в десятиэтажном 12-подъездном доме, расположенном на улице Карла Маркса. В результате погибли 39 человек. Полностью обрушился седьмой подъезд дома, восьмой после экспертиз также признали не подлежащим восстановлению. Следственный комитет России (СКР) назвал приоритетной версией обрушения взрыв бытового газа. Следов взрывчатки на месте обрушения следователи не обнаружили. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц).

По итогам экспертизы уцелевшую часть дома признали безопасной для проживания. Власти области решили разделить 12-подъездный дом на два, демонтировав наиболее пострадавшие седьмой и восьмой подъезд. Временно – пока не завершится их снос – Дубровский поручил расселить жителей пятого и шестого подъездов. На время работ также было решено отселить жильцов девятого и десятого подъездов. После демонтажа губернатор пообещал провести детальный технический аудит сохранившихся подъездов с участием их жителей. Жителей этот вариант не устроил, они призвали расселить дом полностью, разместив соответствующую петицию на Change.org (на момент написания заметки она собрала более 200 000 подписей). Дубровский после этого заявил, что кто-то «пытается плясать на костях», «раскачивать ситуацию». Информацию о том, что решения о безопасности проживания в доме «принимаются кулуарно», он опроверг.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов с Дальнего Востока

Ведомости
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«Аэрофлот» приостановил продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и внутри Дальневосточного федерального округа, сообщает авиакомпания. Это произошло из-за того, что у госперевозчика 16 января закончились деньги, выделенные на программу субсидируемых дальневосточных авиаперевозок.

«В связи с освоением лимита государственных субсидий "Аэрофлот" обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж [авиабилетов]», – говорится в сообщении.

Компания обещает незамедлительно возобновить бронирование мест на дальневосточные маршруты после поступления новых госсубсидий.

Согласно программе субсидируемых перевозок на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане Росси в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь и в обратном направлении.

С чего начинался «Аэрофлот»

Экономика
Новости

Минфин нашел площадку для листинга санкционных компаний

Ведомости
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Минфин России определился с площадкой для листинга находящихся под санкциями компаний, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума. «Да, решили, но еще пока не готовы "публичить". Потому что там процедуры завершаются, до их завершения я бы не хотел это название озвучивать», – процитировало Моисеева агентство ТАСС.

Идею специальной площадки для листинга компаний, попавших в санкционный список, прошлым летом обсуждали Минфин и ЦБ. Площадка для листинга может появиться в одном из российских офшоров – специальных административных районах (САР), в том числе на острове Русский, рассказывал тогда Моисеев.

Московская биржа решила не делать первичный листинг ценных бумаг компаний, которые попали под санкции США. Об этом в октябре минувшего года рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Это одна из причин сложностей с размещением ценных бумаг компаниями из списка SDN, констатировал он.

SDN-лист (Specially Designated Nationals List) – это список лиц, чьи активы подлежат замораживанию и с кем американцам нельзя вести бизнес. Под такими санкциями находятся, к примеру, подконтрольные Олегу Дерипаске UC Rusal, En+ Group и группа ГАЗ, группа «Ренова» Виктора Вексельберга и «Рособоронэкспорт».

Выбор редактора
Экономика
Новости

Путин не увидел «ничего неожиданного» в росте цен с начала 2019 года

Ведомости
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Президент Владимир Путин попросил первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину обратить внимание на динамику роста цен в начале 2019 г.

«Ничего там такого неожиданного [с инфляцией], я понимаю, не происходит, тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели», – сказал Путин на совещании с членами правительства. Президент также заметил, что свои функции по контролю за инфляцией должна эффективно выполнять Федеральная антимонопольная служба.

По итогам 2018 г. инфляция в России превысила прогноз правительства и ЦБ и составила 4,3% против минимальных в современной истории страны 2,5% в 2017 г. Рост цен начал ускоряться во второй половине года, реагируя на предстоящее повышение ставки НДС с 18 до 20% с начала 2019 г. C 1 по 14 января этого года цены выросли на 0,65%, инфляция в годовом выражении превысила 4,7%. Для сравнения: за весь январь 2018 г. цены увеличились на 0,3%.

ЦБ предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6%, а по итогам года составит 5–5,5%. Минэкономразвития ждет пиковой инфляции к концу марта 2019 г., а по итогам года – 4,3%.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил в среду, что текущие данные Росстата свидетельствуют о том, что инфляция в начале 2019 г. оказалась ниже по сравнению с ожиданиями правительства и экспертов. «У нас на январь было заложено очень серьезное повышение цен, гораздо сильнее, чем мы видим сейчас по факту», – сказал Орешкин в интервью Business FM. По словам министра, эффект на инфляцию от повышения НДС может продлиться до конца марта.

Орешкин также обратил внимание, что некоторые товары значительно подорожали с начала 2019 г., несмотря на то что для них ставка НДС осталась неизменной. В качестве примера он привел яйца и захар. Для основной части продовольствия НДС не изменился, заметил министр.

Политика
Новости

РБК сообщил о деле о мошенничестве в военном НИИ по оборонзаказу

Ведомости
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Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны (занимается вопросами военной экономики, в частности составлением госпрограмм вооружений) обвиняют в мошенничестве, пишет РБК. Размер хищения – 250 млн руб., фигуранты – начальник второго управления ЦНИИ полковник Михаил Котов и его заместитель Василий Козланжи, узнало издание из материалов Московского гарнизонного суда.

По версии следствия, при выполнении исследований с 2016 по 2018 г. Котов и Козланжи заключали фиктивные договоры со сторонними подрядчиками и фиктивными сотрудниками, которые де-факто не выполняли работу. Котов не признает вину, его защита утверждает, что ущерб для Минобороны отсутствует. Из материалов следует, что обвинение строится в том числе на показаниях Козланжи, который в начале следствия частично признал вину. Он находится под домашним арестом.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Орешкин не увидел в санкциях против UC Rusal проблем для экономики России

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что не видит никаких прямых проблем для российской экономики от санкций США против UC Rusal бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом чиновник сообщил в интервью радиостанции Business FM.

«У нас с производством и экспортом алюминия все нормально, и с производством электроэнергии в тех предприятиях, которые входят в группу, тоже все нормально», – сказал министр. Орешкин подчеркнул, что российское правительство смотрит на ситуацию с точки зрения работы активов компании, рабочих мест, инвестиций и угроз для национальной безопасности.

В то же время санкции накладывают серьезный отпечаток на саму компанию: идет «очень тяжелый» процесс переговоров ее акционеров, а также переговоры с американскими властями, добавил он. «И процесс такой неоднозначный, еще там предстоит давать и более глубокую оценку, и смотреть на то, правильные ли это действия или неправильные», – подчеркнул чиновник.

США ввели санкции в отношении UC Rusal и других компаний Дерипаски, а также против него самого в апреле 2018 г. Сроки их вступления в силу неоднократно переносились, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США сообщил о готовности снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», если бизнесмен выполнит требования американских властей. В течение месяца его обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore – обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Позже некоторые американские сенаторы высказались против снятия санкций с компаний российского бизнесмена. Сенат конгресса США 15 января проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене решения администрации США, которое предусматривает снятие ограничений с этих компаний. Цена акций UC Rusal на открытии торгов Московской биржи 16 января упала почти на 5% на этих новостях.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Бывший руководитель «Сбербанк CIB» стал топ-менеджером «Уралхима»

Ведомости
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Финансовым директором «Уралхима» с 15 января назначен бывший руководитель «Сбербанк CIB» Игорь Буланцев. Об этом говорится в сообщении компании. В новой должности он займется комплексным развитием блока корпоративных финансов и ИТ-направления «Уралхима».

В ближайшее время Буланцев войдет в совет директоров дочерней компании «Уралхима» – «Уралкалия», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление основного бенефициара обеих компаний Дмитрия Мазепина.

Буланцев на протяжении последних двух лет был старшим вице-президентом Сбербанка. Он возглавлял корпоративно-инвестиционное подразделение банка «Сбербанк CIB». Осенью прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о предстоящем уходе из банка топ-менеджера в связи с реформой корпоративно-инвестиционного блока.

До Сбербанка Буланцев был председателем правления «Нордеа банка» (ранее – Оргрэсбанк), где с 2003 г. в должности первого зампреда правления он отвечал за стратегическое управление и инвестбанкинг. В 2009 г. 100% банка консолидировала шведская группа Nordea, переименовав его. В том же году Буланцев возглавил «Нордеа банк». До этого он работал в Гута-банке и «Российском капитале».

Как писал «Коммерсантъ», принять корпоративную культуру Сбербанка Буланцеву после работы в шведском банке было непросто. «Сбербанк CIB» под его руководством не демонстрировал «никакого внушительного результата», утверждал газете источник в банке. В первом полугодии 2018 г. выручка от оказания услуг и комиссионные доходы оказались на 6% ниже аналогичного показателя 2017 г. (862 млн руб.), говорится в отчетности банка. В отчетном периоде убыток «Сбербанк CIB» составил 1,5 млрд руб.

Сбербанк – давний партнер «Уралхима» и крупнейший кредитор подконтрольного ему «Уралкалия», отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их информации, банк финансировал сделку по покупке 20% акций «Уралкалия» партнером Мазепина Дмитрием Лобяком у Михаила Прохорова. В декабре 2018 г. «Сбербанк инвестиции» выкупил у компании Лобяка 10,18% голосующих акций «Уралкалия». В залоге Сбербанка по кредитам самого «Уралкалия» находится еще 30% его акций.

Выбор редактора
Экономика
Новости

ЦБ объяснил сокращение доли долларовых активов в золотовалютных резервах

Ведомости
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Центробанк перераспределил часть золотовалютных резервов (ЗВР) из долларов в юани, учитывая возможность реализации рисков, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме (ее слова передал ТАСС).

«Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересный, в каких-то других сценариях другие валюты более интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации разных сценариев», – сказала Юдаева, отвечая на вопрос о сокращении доли долларов в пользу юаней в ЗВР.

ЦБ во II квартале 2018 г. сократил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до минимальных в истории 21,9%, переведя $100 млрд в евро, китайский юань и японскую иену. В результате доля валютных активов в юанях возросла с 5 до 14,7%, в евро – с 22,2 до 32%. Общий размер резервных активов ЦБ в иностранной валюты и золоте снизился в долларовом выражении с $460 млрд до $458 млрд.

Премьер Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме 15 января, заявил, что США своими действиями подрывают доверие мира к доллару. Он отметил, что Россия серьезно сократила свои вложения в американские казначейские облигации и выпустила еврооблигации, номинированные в евро. «Все это следствие вот такой агрессивной и, прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики США», – сказал Медведев.

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