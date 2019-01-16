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«Новатэк» отчитался об увеличении добычи и продажи газа

«Новатэк» нарастил добычу природного газа в 2018 г. до 68,81 млрд куб. м, что на 8,5% превышает показатель предыдущего года, говорится в сообщении компании.

В целом добыча углеводородов выросла на 6,9% до 548,4 млн барр. нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов увеличилась на 0,2% до 11,8 млн т.

По предварительным данным, «Новатэк» реализовал 72,12 млрд куб. м природного газа, включая СПГ. Это почти на 11% больше, чем в 2017 г. На внутреннем рынке было продано 66,1 куб. м природного газа. На международных рынках компания реализовала 6,04 млрд куб. м СПГ. В декабре 2017 г. началась отгрузка СПГ с проекта «Ямал СПГ».

«Ямал СПГ» является первым заводом «Новатэка» по производству сжиженного природного газа. В декабре 2018 г. компания запустила третью очередь завода, после чего предприятие вышло на полную мощность в 16,5 млн т СПГ в год. Следующим проектом «Новатэка» должен стать «Арктик СПГ – 2», рассчитанный на производство 19,8 млн т СПГ в год.

«Новатэк» является крупнейшим частным производителем природного газа в России, разрабатываемые участки компании преимущественно располагаются в Ямало-Ненецком автономном округе.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»