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Гудков подал в суд иск к Минюсту

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, избранный в прошлом году председателем партии «Гражданская инициатива», подал в Замоскворецкий суд иск к Министерству юстиции. Об этом политик сообщил на странице в Facebook.

Ранее министерство не признало решения съезда партии об избрании Гудкова председателем, изменении ее устава и переименовании в Партию перемен. «Никаких аргументов Министерство юстиции нам не представило. Этот иск – первый шаг. Избрание председателя – внутреннее дело партии, ведомство не может вмешиваться в него и не признавать», – прокомментировал подачу иска Гудков «Коммерсанту».

Гудков пояснил изданию, что претензии ведомства к пунктам устава партии касаются положений, которые сохранились из прежнего устава. «В 2013 г. к ним не было никаких вопросов, тот устав пропустили», – добавил он, отметив, что сейчас у Минюста нет претензий к новым пунктам, однако они появились к старым.

По его словам, члены партии в ближайшее время должны решить, подавать ли второй иск к Минюсту по поводу устава либо на съезде вносить изменения в документ.

В июне 2018 г. телеведущая Ксения Собчак предложила кандидатуру Гудкова на пост председателя Партии перемен. Гудков накануне съезда стал членом партии. В политический совет партии тогда вошли сама Собчак, сын Бориса Немцова Антон Немцов, экс-руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, юрист Елена Лукьянова, политтехнолог Марина Литвинович, бывший председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев, экс-руководитель «Открытой России» Михаила Ходорковского Александр Соловьев.

О создании совместной партии Гудков и Собчак объявили перед выборами президента. Телеведущая участвовала в президентских выборах от партии «Гражданская инициатива». Она набрала 1,7% голосов избирателей.

Как прошел съезд Партии перемен