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СМИ узнали о согласовании ЕС санкций против Петрова и Боширова

Послы стран Евросоюза договорились о введении санкций против четырех сотрудников российской военной разведки, которые, по данным Брюсселя, ответственны за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники, источник ТАСС в Совете ЕС и собеседник «РИА Новости» в структурах ЕС.

По данным СМИ, двое из указанных агентов – россияне, въехавшие в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они будут включены в санкционный список, подразумевающий замораживание активов и запрет на выдачу виз. В этот список власти ЕС включают лиц, которых считают причастными к разработке или применению химического оружия. Как ожидается, санкции против российских агентов будут окончательно одобрены министрами иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 21 января.

В начале сентября 2018 г. британские власти объявили Петрова и Боширова предполагаемыми исполнителями отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», отметив, что оба являются сотрудниками ГРУ, а их имена – вымышленные. The Insider и Bellingcat выпустили расследования, в которых утверждается, что под именами Боширова и Петрова скрываются офицер Главного управления Генштаба Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин, оба – Герои России.

В декабре США ввели санкции против Чепиги и Мишкина, а также еще 13 человек, которые, по данным американской разведки, связаны с ГРУ.

Российские власти отрицают причастность к отравлению в Солсбери, а Петрова и Боширова назвали гражданскими лицами. Сами Петров и Боширов в интервью RT заявили, что являются предпринимателями и ездили в Солсбери как туристы.