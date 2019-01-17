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Демократы написали Трампу письмо с требованием допросить его переводчиков о Путине

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес и глава комитета по вооруженным силам Джек Рид написали президенту США Дональду Трампу письмо с требованием допросить перед Конгрессом его переводчиков, присутствовавших на встречах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Hill.

Допросить переводчиков американского президента необходимо из-за «сохраняющегося уровня секретности» взаимоотношений между ним и российским президентом, говорится в письме: «Мы настаиваем на том, чтобы переводчики этих разговоров, особенно тот, кто переводил вашу встречу с президентом Путиным в Хельсинки, были немедленно доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе». Белый дом не ответил на запрос The Hill.

Демократы начали изучать правовые возможности для вызова в суд переводчиков, присутствовавших на встрече президентов США и России после выхода публикации The Washington Post. В ней говорилось, что Трамп принял все возможные меры для того, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 г. в Гамбурге не стали известны даже сотрудникам Белого дома. Кроме того, президент США дал указания присутствовавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, а также забрал у него рабочие записи, рассказали источники издания. Точно так Трамп поступил и при других встречах с Путиным, отмечает The Washington Post.

Первая встреча Трампа и Путина прошла в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге. После этого президенты виделись еще несколько раз – на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 г., а также в прошлом году – на саммите G20 в Буэнос-Айресе и в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. При этом полноформатные переговоры лидеров США и России были только одни – 16 июля 2018 г. в Хельсинки. Они длились более двух часов.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки