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Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у экс-главы Серпуховского района

Генеральная прокуратура подала в Московский областной суд иск об обращении в доход государства имущества на 10 млрд руб. бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, иск подан в связи с тем, что экс-чиновник не смог представить доказательства легальности происхождения имущества.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в ходе проверок нашла у Шестуна 565 участков земли и 22 машины. По словам Куренного, выявленное имущество оценивается в 10 млрд руб. и никоим образом не соответствует официальным доходам Шестуна. Речь идет о земельных участках, зарегистрированных на подставных лиц, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с материалами дела.

Супруга Шестуна Юлия, в свою очередь, заявила «Интерфаксу», что информация о принадлежащих ее мужу земельных участках и автомобилях не соответствует действительности. По ее словам, подобного имущества у Шестуна никогда не было, а действия Генпрокуратуры направлены на создание негативного мнения о ее супруге.

Шестун был задержан в середине июля 2018 г., он обвиняется в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и называет дело заказным.