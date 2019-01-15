Генпрокуратура установила рекорд по стоимости изымаемого у чиновников имущества

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Бывший мэр Александр Шестун (вверху на экране) невольно стал соавтором рекорда Генпрокуратуры Антон Новодережкин / ТАСС

Генпрокуратура направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10 млрд руб. Об этом во вторник заявил на интернет-канале «Эфир» официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, прокуроры обнаружили у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на их номинальных директоров. Прокурорская проверка показала, что во владении экс-мэра находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб. и 22 автомобиля общей стоимостью до 27 млн руб.

«Данная информация не соответствует действительности, – сказала «Ведомостям» супруга экс-мэра Юлия Шестун. – Подобного имущества у Шестуна никогда не было». По ее мнению, действия прокуратуры направлены на создание исключительно негативного мнения об арестованном по сфабрикованному уголовному делу Шестуне. Его жена уверена в предвзятости надзорного ведомства, ведь именно Шестун был заявителем по нашумевшему «игорному делу» о крышевании подмосковными прокурорами игорного бизнеса.