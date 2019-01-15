Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: Прокурорский максимум

Генпрокуратура установила рекорд по стоимости изымаемого у чиновников имущества

У экс-главы Серпуховского района Шестуна обнаружена скрытая собственность на 10 млрд рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Генпрокуратура направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10 млрд руб. Об этом во вторник заявил на интернет-канале «Эфир» официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, прокуроры обнаружили у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на их номинальных директоров. Прокурорская проверка показала, что во владении экс-мэра находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб. и 22 автомобиля общей стоимостью до 27 млн руб.

«Данная информация не соответствует действительности, – сказала «Ведомостям» супруга экс-мэра Юлия Шестун. – Подобного имущества у Шестуна никогда не было». По ее мнению, действия прокуратуры направлены на создание исключительно негативного мнения об арестованном по сфабрикованному уголовному делу Шестуне. Его жена уверена в предвзятости надзорного ведомства, ведь именно Шестун был заявителем по нашумевшему «игорному делу» о крышевании подмосковными прокурорами игорного бизнеса.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике