Генпрокуратура установила рекорд по стоимости изымаемого у чиновников имущества
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Генпрокуратура направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10 млрд руб. Об этом во вторник заявил на интернет-канале «Эфир» официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, прокуроры обнаружили у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на их номинальных директоров. Прокурорская проверка показала, что во владении экс-мэра находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб. и 22 автомобиля общей стоимостью до 27 млн руб.
«Данная информация не соответствует действительности, – сказала «Ведомостям» супруга экс-мэра Юлия Шестун. – Подобного имущества у Шестуна никогда не было». По ее мнению, действия прокуратуры направлены на создание исключительно негативного мнения об арестованном по сфабрикованному уголовному делу Шестуне. Его жена уверена в предвзятости надзорного ведомства, ведь именно Шестун был заявителем по нашумевшему «игорному делу» о крышевании подмосковными прокурорами игорного бизнеса.
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