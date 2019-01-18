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Политика
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Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Ведомости
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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе плановых полетов на Дальнем Востоке, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. «Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего не известно», – сказал источник агентства. По информации источника, происшествие случилось около 9.00 мск.

По данным «РИА Новости», с радаров пропал один Су-34, а летевший рядом борт видел раскрывшиеся после катапультирования парашюты кресел летчиков. Минобороны России пока не предоставило комментариев.

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Политика
Новости

Медведев предложил расширить компетенции Минвостокразвития на Арктическую зону

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами Арктики, переименовав ведомство в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны.

Кроме того, Медведев предложил ввести в Минвостокразвития должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону.

Премьер объяснил, что развитие Арктики сейчас является важным направлением деятельности правительства, но единой структуры, которая бы занималась вопросами развития этой зоны, нет. «Есть, правда, Правительственная комиссия, которая создана моим решением, но это комиссия, которая собирается от случая к случаю», — приводятся слова премьера на сайте Кремля.

По мнению Медведева, будет вполне естественно, если вопросами Арктики займется Минвостокразвития. Создание отдельного федерального органа по развитию Арктической зоны премьер считает нецелесообразным. 

«Сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки — это все равно развитие Арктической зоны», — пояснил Медведев. 

Путин согласился с позицией премьер-министра. «Согласен. Спасибо», — сказал президент.

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Политика
Новости

Спасен один из летчиков упавшего в море Су-34

Ведомости
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Спасен один из летчиков разбившегося сегодня над Татарским проливом бомбардировщика Су-34 — он поднят на борт вертолета Ми-8, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. 

До этого Минобороны сообщило, что самолет Ан-12 поисково-спасательной службы обнаружил спасательный плотик летчика, и тот подал спасателям световые сигналы.

«Летчик с обнаруженного спасательного плота вертолетом Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа поднят на борт. По докладу с места состояние удовлетворительное. Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла», — говорится в сообщении.

Около 8.00 мск при выполнении групповых полетов группой из семи самолетов в воздухе коснулись друг друга два Су-34. Один из самолетов упал в море, другой смог дотянуть до аэродрома на одном двигателе. О судьбе второго члена экипажа упавшего Су-34 информации пока нет. Предварительная причина инцидента — ошибка в пилотировании.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром» на три года сохранит цену на газомоторное топливо в Ростовской области

Ведомости
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«Газпром» в течение ближайших трех лет планирует сохранить стоимость газомоторного топлива на своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) в Ростовской области на текущем уровне – 16,5 руб. за кубометр. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, слова которого приводятся на сайте «Газпрома».

Во вторник, 15 января, Зубков раскритиковал «дочку» «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо» за повышение цен на газомоторное топливо. «Вы ни с того ни с сего, с перепугу какого-то, перед Новым годом подняли [цену] с 14 до 18 руб. Не надо это делать. Не надо пугать людей, и нет такой необходимости сегодня. Ну оставьте вы на год, на два, пока люди переоборудуются», – сказал Зубков.

«Газпром» последовательно развивает в России сеть газозаправочных станций, рассказал также Зубков. В декабре прошлого года был подписан план мероприятий по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области как перспективного региона». Проект планируется реализовать в течение четырех лет: с 2018 по 2021 г. Предполагается, что за это время число АГНКС «Газпрома» в регионе увеличится с 11 до 39.

Экономика
Новости

МВФ оценил вред экономике Белоруссии от российского налогового маневра

Ведомости
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Темпы экономического роста в Белоруссии в среднесрочной перспективе могут оказаться существенно ниже 2%, если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу МВФ, темпы роста экономики Белоруссии в среднесрочной перспективе составят 2% даже в случае получения полной компенсации от России. Это объясняется отсутствием «решительных структурных реформ», неблагоприятными демографическими факторами и слабым ростом производительности. Если же компенсация окажется далеко не полной, что является основным риском для экономики Белоруссии, по мнению МВФ, среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%, а дефициты бюджета значительно выше прогнозируемых.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра, потери Белоруссии составят в 2019 г. до $500 млн. Однако даже при худшем варианте маневр в России не станет катастрофой для Белоруссии, подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия рассчитывала получить от России в 2019 г. около $310 млн компенсации, говорил журналистам заместитель вице-премьера Белоруссии Игорь Ляшенко. В такую сумму белорусская сторона оценила свои потери от проведения в России налогового маневра. Москва, по словам Ляшенко, отказалась обсуждать вопрос о компенсации.

Налоговый маневр в России предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам.

Бизнес
Новости

ФАС заподозрила «Аэрофлот» в завышении цен на перевозку грузов в Магадан

Ведомости
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Магаданской области возбудило дело о нарушении сотрудниками «Аэрофлота» антимонопольного законодательства, сообщает «Интерфакс».

Как следует из сообщения УФАС, дело было возбуждено по заявлению губернатора Магаданской области Сергея Носова, в котором он пожаловался на увеличение «Аэрофлотом» тарифа на перевозку грузов до 345 руб. за кг в апреле 2018 г.

«В действиях группы лиц "Аэрофлот" магаданским УФАС России выявлены признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты по направлению Москва – Магадан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос цен на воздушные перевозки пассажиров, грузов и почты является социально значимым. Кроме того, самолет является единственно возможным способом доставки срочных, скоропортящихся и особо ценных грузов в труднодоступные районы, к которым относится Магаданская область.

Первое заседание по делу состоялось 17 января, следующее запланировано на 7 февраля.

«Аэрофлот» – крупнейшая авиационная группа в России, объединяющая компании «Аэрофлот – российские авиалинии», «Россия», «Победа» и «Аврора». Основной акционер «Аэрофлота» – Росимущество (51,2%), 3,5% принадлежит госкорпорации «Ростех», 5,2% – физическим лицам, 0,1% – менеджменту компании, 40% – у институциональных инвесторов.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

Бывший адвокат Трампа сознался в фальсификации опроса в его интересах

Ведомости
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Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн публично признал, что в 2015 г. действительно заплатил за накрутку онлайн-опроса на сайте The Wall Street Journal в интересах нынешнего президента США. «Относительно статьи WSJ о фальсификации опросов: то, что я сделал, я сделал по указанию и в исключительных интересах Дональда Трампа. Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который ее не заслуживает», – написал Коэн в своем Twitter.

Этот пост стал ответом на статью в WSJ, в которой говорилось, что Коэн недоплатил за накрутки владельцу мелкой технологической компании RedFinch Solutions Джону Гогеру.

Сам Гогер сообщил газете, что Коэн обещал ему $50 000 за два опроса (один из них – о возможных кандидатах от республиканской партии), но в итоге заплатил лишь порядка $13 000 наличными с приложением боксерской перчатки, принадлежавшей «бразильскому бойцу смешанных боевых искусств». Накрутка не удалась, отмечает WSJ: Трамп занял в опросе одно из последних мест.

7 февраля Коэн будет свидетельствовать перед комитетом палаты представителей конгресса США. Экс-адвокат ретвитил пост одного из вашингтонских политологов, предполагающего, что Коэн расскажет об отношениях Трампа и штаба его кампании с Россией.

Коэн – один из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в выборы в США. В декабре Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу почти в $2 млн. Отбывать наказание Коэн начнет с 6 марта в одной из тюрем штата Нью-Йорк.

Летом 2018 г. Коэн пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в банковских и налоговых махинациях, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, даче ложных показаний конгрессу США о строительстве небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве, а также в незаконных выплатах за молчание двум женщинам, которые утверждали, что состояли в связи с Трампом. Экс-адвокат президента США говорил, что организовал эти выплаты по указанию «кандидата (в президенты США)».

Трамп неоднократно заявлял, что Коэн «слабый человек», который солгал, чтобы снизить себе срок заключения.

Технологии
Новости

Центр Хруничева сообщил о выработанном ресурсе оборудования на МКС

Ведомости
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Функционально-грузовой блок (ФГБ) «Заря», установленный на первом модуле Международной космической станции (МКС), работает за пределами гарантийных сроков. Об этом говорится в материалах Центра Хруничева.

Блок был запущен в 1998 г., а его сертифицированный срок работы истек в 2013 г. «Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», – отмечается в материалах, подготовленных к Королёвским чтениям, которые пройдут с 29 января по 1 февраля.

Специалисты центра указывают, что «наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз». Для формирования плана замены оборудования эксперты ранжировали оборудование по степени критичности по четырем категориям: «катастрофическая», «критическая», «влияет на полет», «не влияет на полет». Отмечается, что было «выделено оборудование, отказ которого может вызвать катастрофические последствия». Также было разработано программное обеспечение, которое позволяет определить приоритеты в замене оборудования.

Страны – партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 г. Ранее также сообщалось о переговорах по продлению эксплуатации МКС до 2028 г.

Выбор редактора
Финансы
Новости

В Госдуме планируют запретить изъятие средств с неактивных электронных кошельков

Ведомости
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Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков намерен инициировать поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие изъятие средств с неактивных электронных кошельков в пользу операторов. Об этом он рассказал «Коммерсанту». В пресс-службе ЦБ заявили, что в случае появления соответствующей законодательной инициативы регулятор «готов рассмотреть такие предложения в целях усиления защиты прав потребителя».

Обеспокоенность депутатов и ЦБ вызвали многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств. Так, анализ жалоб на сайте Banki.ru показал, что потребители теряли от 100 до 15 000 руб., максимально возможную сумму для неперсонифицированного электронного кошелька. Жалобы звучали в адрес кошельков «Рапида», Qiwi, «Яндекс.Денег». Во всех случаях изъятие средств было предусмотрено публичной офертой, условие которой было «спрятано» между других пунктов оферты.

Операторы сервисов не считают, что нарушают права клиентов. В пресс-службе Qiwi-банка заявили, что «расходуют свои процессинговые мощности и несут издержки на учет и обслуживание учетных записей, которые не используются». В пресс-службе «Яндекс.Денег» уверены, что списание средств не является для клиента неожиданностью: за месяц пользователя информируют о том, что через 30 дней с его кошелька будет списана абонентская плата. Этого можно избежать, подтвердив активность статуса – провести операцию. Не все операторы разделяют эту точку зрения. «Мы считаем изъятие средств неактивного клиента неэтичным, хотя это и не является незаконным, у нас средства можно забрать в любой момент», – отмечает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

Аксаков заявил о необходимости законодательного ограничения размера комиссий, чтобы избежать полной потери средств владельцев электронных кошельков.

Политика
Новости

SITE Intelligence Group сообщил об ответственности ИГ за взрывы в Магнитогорске

Ведомости
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Ответственность за взрывы жилого дома и микроавтобуса в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России организация ИГ, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в интернете. Авторы сообщения ссылаются на 165-й номер еженедельной газеты террористов al-Naba. Подробности не приводятся.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря. В результате обрушились конструкции целого подъезда, 39 человек погибли. На следующий день в городе взорвался автомобиль «Газель». Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на свои источники сообщили о возможном теракте и увязывали взрыв автомобиля с задержанием террористов. Следственный комитет сообщил, что рассматривает все версии случившегося, но, по предварительной информации, следов взрывчатых веществ на обломках рухнувшего дома не обнаружено. Эту же информацию следователи повторили 4 января после завершения осмотра частей строительных конструкций, изъятых с места обрушения подъезда.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 3 января заявлял об отсутствии связи между взрывами в жилом доме и «Газели». «На сегодня говорить о том, что есть угроза (взрывов. – Ред.) по всему городу, – это точно не так», – отмечал он.

По факту трагедии с обрушением подъезда в многоэтажке Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование ведет следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. Основной версией остается взрыв бытового газа.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Ракетостроители сообщили о дефекте в двигателях ракеты «Ангара»

Ведомости
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Конструктивный дефект в двигателях ракеты «Ангара» РД-191 может разрушить ее при старте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы производителя ракеты – НПО «Энергомаш». Доклад о проблеме был подготовлен специалистами НПО к Королёвским чтениям по космонавтике в Москве, которые пройдут в конце января.

Беспокойство ракетостроителей связано с пакетным расположением первой и второй ступеней двигателя, при котором четыре блока первой ступени окружают блок второй. Как следствие, двигатель центрального блока должен продолжительно работать при пониженном давлении (дросселировании) и на режиме в 30% от номинального значения тяги. Из документа следует, что при тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».

Для устранения этой особенности ракетостроители внедрили в конструкцию двигателя специальный клапан, но и это решение срабатывает не всегда. «Установлено, что данный способ позволяет существенно уменьшить амплитуду колебаний», но «на отдельных экземплярах двигателя отмечается проявление низкочастотных колебаний при работе на низких режимах, из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя», отмечается в докладе. Таким образом, задача устранения низкочастотных колебаний сохраняется.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов: от легких до повышенной грузоподъемности. В перспективе «Ангара», серийное производство которой намечено на 2021 г., должна заменить ракеты «Протон». До сих пор был осуществлен лишь один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» – в 2014 г. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 г., намечен на конец 2019 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Перевозчики сельхозпродукции пожаловались Путину на перегруз автотранспорта

Ведомости
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Национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» призывает высшее руководство страны разобраться в «критической ситуации» в сфере перевозок сельхозпродукции, пишет «Коммерсантъ». Проблема изложена в письмах от 16 января на имя президента страны Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, руководителей Минсельхоза и Минтранса Дмитрия Патрушева и Евгения Дитриха, а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

Перевозчики жалуются, что грузоотправители, для минимизации собственных расходов на логистику, вынуждают перевозчиков транспортировать грузы, масса которых в 2-3 раза превышает допустимые нормы, а также подписывать добровольные согласия на перегруз. Документы на такие перевозки часто не оформляются, а пункты весового контроля не реагируют на нарушения, что говорит о коррупционной составляющей. Под угрозой потери контрактов перевозчики вынуждены рисковать своим автопарком, поддерживая таким образом недобросовестную конкуренцию.

Особенно остро проблема стоит в сфере перевозки зерна, где работают небольшие перевозчики с автопарком до 10 машин. Средние тарифы на юге не превышают 1,35 руб. за тонну на 1 км и владельцы вынуждены работать с перегрузом, чтобы компенсировать расходы на топливо и ремонт, рассказал президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Так, перевозка разрешенных по закону 20 т зерна на 100 км приносит автовладельцу 2700 руб., а нелегальных 60 т – 7800 руб. При этом владелец груза отправляет три партии по цене одной. В этой ситуации ряд перевозчиков из южных регионов намерены приостановить работу, говорит Матягин.

На автотранспорт приходится не менее 50% всех российских перевозок зерна, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он подтверждает проблему перевеса. Кирилл Подольский из СЕО Smartseeds рассказывает об огромном сером рынке с компаниями-однодневками и фиктивными экспедиторами. «Сегодня можно точно подсчитать размер взяток за перегруз на любом маршруте, к примеру от Оренбурга до Новороссийска, и бенефициарами схем выступают все участники, привлечь которых к ответственности зачастую невозможно», – отмечает он.

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