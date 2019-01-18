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Рэпер Хаски пожаловался в ЕСПЧ на задержание и арест в Краснодаре

Российский рэпер Дмитрий Кузнецов (Хаски) подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на задержание и административный арест в Краснодаре в ноябре 2018 г. Об этом написал адвокат Алексей Аванесян в Facebook.

«Мной в ЕСПЧ подана жалоба в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение», – сообщил он.

По словам Аванесяна, жалоба подготовлена кандидатом юридических наук Юлией Федотовой.

В конце ноября Хаски отказали в проведении концертов в двух клубах Краснодара. 21 ноября его задержали при попытке провести концерт на улице города, забравшись на машину. На следующий день Первомайский суд Краснодара арестовал его на 12 суток по статье о мелком хулиганстве и еще на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.

26 ноября тот же суд удовлетворил ходатайство защиты и освободил рэпера.