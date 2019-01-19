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Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин на Крещение окунулся в прорубь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. «Да, Путин окунулся в проруби», — сообщила пресс-служба, уточнив, что президент принял участие в крещенских мероприятиях в Подмосковье. В отличие от прошлого года фотографий с купанием Путина в проруби в этот раз нет.

Православные 19 января отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения. В этом году в них приняли участие более 2,4 млн человек, сообщило МВД.

В прошлом году Путин отметил Крещение купанием в проруби у стен мужского монастыря Нило-Столбенская пустынь на Селигере. Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь» на Крещение. Однако под камеры Путин сделал это впервые в 2018 г.

Крещенские купания 2019 года